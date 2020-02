Noelle “Dans les coulisses” avec la vidéo des compositeurs publiée

Disney a sorti une nouvelle featurette pour le film Disney + Original, Noelle, qui voit les compositeurs du film, Cody Fitzgerald et Clyde Lawrence, donner des détails sur le travail dans les coulisses du film.

Découvrez la vidéo ci-dessous:

Noelle est disponible en streaming maintenant sur Disney +

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.