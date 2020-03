Noemí Galera demande aux fans de “OT 2020” de ne pas aller à l’aéroport pour voir les triomphes: “Rentre chez toi”

En raison de la crise des coronavirus, un certain nombre d’événements de toutes sortes ont été annulés; musical, culturel, sportif, scientifique, commercial et aussi télévision. De nombreux artistes ont reporté leurs projets et tournées, ce qui s’est également produit avec «OT 2020», comme Noemí Galera l’a elle-même communiqué aux concurrents. Après la diffusion de l’émission spéciale ‘#OTYoMeQuedoEnCasa’, RTVE et Gestmusic se sont entendus ce lundi 16 mars pour paralyser la diffusion du format, emmener les candidats chez eux et reprendre le programme dans un moment.

Noemí Galera dans ‘OT 2020’

La nouvelle a évidemment été comme une cruche d’eau froide pour tous les participants du show de talents organisé par Roberto Leal et c’est que aucun d’entre eux ne s’attendait à cette annulation rapide du programme. L’état d’alerte dans lequel se trouve l’ensemble du pays a contraint à la fois la chaîne et le producteur à prendre cette décision très compliquée qui obligera le vainqueur de cette édition à se prononcer dans quelques semaines. Pour l’instant, le triomphant devra rentrer chez lui pour passer ces journées compliquées avec sa famille jusqu’à ce que la situation s’améliore. Les premiers à partir sont Anajú, Maialen, Hugo et Gèrard Ils rentreront chez eux ce lundi 16 février.

Alors que les participants de «OT 2020» font leurs valises pour quitter indéfiniment l’Académie entre câlins et cris, certains fans se préparent déjà à l’aéroport de Barcelone-El Prat pour les voir ou du moins ils l’ont dit sur les réseaux sociaux car on ne sait pas s’il s’agit d’images réelles ou d’un montage. Malgré cela, Noemí Galera, directeur de l’Académie, a demandé aux fans du format de ne pas attendre les candidats n’importe où. Il l’a fait via son compte Twitter: “Rentre chez toi, s’il te plaît. Ce n’est pas un jeu.”. Compte tenu de l’état d’alerte que le président a imposé depuis le week-end, cette réunion d’adeptes viole les règles de rassembler trop de personnes au même endroit, ce qui peut mettre en danger la contagion à la fois du triomphant et des fans qui s’accumulent à l’aéroport.

Regardez tous ceux qui sont déjà à l’aéroport, dans l’attente de l’arrivée de nos chicx ???????? # OTVolveraPronto16M # DirectoAcademia16M pic.twitter.com/FppaPrtFKS

– tata en quarantaine ???? (@latatarosalia) 16 mars 2020

Rentrez chez vous, s’il vous plaît. Ce n’est pas un jeu. # DirectoAcademia16M https://t.co/KNIDGvdXMI

– Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 16 mars 2020

L’Académie de ‘OT’ ferme temporairement

Après les mesures préventives imposées par le gouvernement en raison du coronavirus, celles-ci ont également affecté «OT 2020». Ce n’est que jusqu’à présent que les candidats ont été pleinement conscients de ce qui se passait en dehors de l’Académie de télévision la plus connue. À la réception de la nouvelle, les triomphes ne pouvaient pas éviter les larmes, car le concours était leur domicile depuis neuf semaines. “Je ne veux pas pleurer, mais je ne peux pas m’en empêcher. Parce que les choses ne seront plus les mêmes plus tard”Nia Correia a regretté d’avoir entendu la décision. Alors que Noemi quittait la salle, tous les participants s’étreignirent pour se réconforter.

