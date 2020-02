Noemí Galera se bat contre les concurrents pour avoir dormi tard et a perdu la classe

L’une des batailles que Noemí Galera a menées depuis qu’il a ouvert les portes de l’Académie dans cette édition était le rêve. Le directeur ne cesse de vous rappeler que ils doivent se reposer pour que leur voix et leur corps soient aussi régénérés que possible. Cependant, les concurrents de «OT 2020» ne suivent pas toujours ces conseils, ce qui a entraîné une nouvelle colère.

Noemí Galera combat les concurrents de «OT 2020»

Galera s’est rendu à l’Académie pendant le petit-déjeuner du 26 février et a rassemblé tous les participants dans la salle pour commencer leur réprimande. “Pour aller en classe, il est obligatoire d’aller, être la classe qui est“, il leur a rappelé que Noemí Galera et Gèrard n’avaient pas assisté au cours avec Cesc Escolà peu de temps auparavant à cause d’un mal de tête. Après cela, il leur a rappelé qu’ils devraient aller se coucher à 23h00, heure à laquelle les lumières de l’Académie s’éteignent. Mais ce n’était pas comme ça la nuit dernière, parce que Eva, Gèrard et Rafa étaient à 1h30 dans la salle Capde.

“Si à 1h30 vous étiez là, jusqu’à 2h00 vous ne vous êtes pas endormi et nous avons eu un mois et demi et vous avez moins d’énergie que moi”, les réprimanda-t-il, blâmant les maux de tête des deux jeunes faute de sommeil et rappelant à Eva que Je devrais me reposer après avoir été malade la veille de la pierre aux reins. “Je m’en fiche si ta tête te fait mal, ça fait mal, je ne sais pas quoi ou je ne sais pas combien. Pour la classe de Cesc vous allez tous“.

Cependant, la colère ne s’est pas arrêtée là et leur a rappelé qu’ils ne pouvaient pas faire une sieste. “Il ne dort pas l’après-midi. De 16h à 20h, il est temps de travailler. Je me fiche de ce sur quoi vous travaillez, mais je ne veux pas que quelqu’un d’autre ici à 19h00 fasse la sieste“dit-il dans le silence de ses élèves.” Faites preuve de bon sens maintenant et dans votre vie quand vous sortez d’ici “, a-t-il conseillé.” Si vous ne vous reposez pas sur le travail que vous réalisez, vous allez éclater.

Réprimande Flavio

Flavio pendant le combat de Noemí Galera dans ‘OT 2020’

Dans les minutes où Noemí Galera se souvenait des règles que les concurrents devaient respecter, il avait un endroit où aller directement à Flavio: “Dans toutes les classes, il faut être” plein “. Et celui-ci passe par Flavio parce que dans tous les cours d’Ivan Labanda, ces derniers temps, vous vous trompez toujours“Le candidat a préféré se taire et ne pas répondre au commentaire, laissant après le combat prendre le petit déjeuner sur la terrasse.

“Ce programme est un travail et un engagement parce que si nous sommes comme ça maintenant, lorsque vous venez des signatures samedi, cela vous donnera une augmentation de l’ego… “Je leur ai rappelé ce qui pourrait arriver le 29 février prochain.” Si je le vois, tout le monde le voit, et nous ne donnons pas une très bonne image disons “, at-il conclu.

La réponse de Cesc Escolà

La réprimande de Noemí Galera est claire: personne ne peut échapper au cours de Fitness, surtout quand Eva et Hugo sont venus malgré leur maladie. Cesc Escolà lui-même a remercié dans son compte Twitter officiel les mots du directeur, partageant également l’extrait de la touche d’attention.

.