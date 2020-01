Nomination des DICE Awards pour ‘Control’, ‘Death Stranding’

Remedy’s Contrôle et Sony Échouement de la mort n’a pas fini de se disputer des récompenses. Non seulement les deux jeux se battent pour les GDC Awards cette année, mais les deux titres mènent le peloton pour les nominations aux 2020 DICE Awards, qui viennent d’être annoncées par l’Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS).

Un total de 65 matchs ont été nominés, avec Contrôle et Échouage à la mort à égalité pour le plus de nominations avec huit chacun. Control and Death Stranding ont également été nominés pour le jeu de l’année, qui a été décerné au Sony Santa Monica’s Dieu de la guerre l’année dernière.

Les autres titres de genre qui ont plusieurs nominations incluent Disco Elysium avec six nominations (dont Game of the Year), Capcom’s Resident Evil 2 refaire avec trois nominations, et Les mondes extérieurs, Luigi’s Mansion 3, Devil May Cry 5 et Sekiro: Shadows Die Twice avec deux nominations chacune.

Les autres jeux nommés incluent Mortal Kombat 11, Samurai Shodown, Jours passés, et Gears 5.

La cérémonie aura lieu le 13 février 2020 à Las Vegas. Pour voir la liste complète des nominés, vous pouvez consulter le site officiel des DICE Awards.