Nominé aux Oscars Jinmo Yang – / Film

Quels éloges reste-t-il à offrir à Bong Joon-ho Parasite que quelqu’un n’a pas encore dit? Des débuts à la Palme d’Or au Festival de Cannes à l’obtention des toutes premières nominations aux Oscars pour la Corée du Sud, ce chef-d’œuvre fascinant a conquis les fans de la critique, des cinéphiles et des gens de l’industrie à chaque tournant de la saison. Avec le film désormais disponible à la location numérique et à l’achat sur DVD et Blu-ray aux États-Unis, il est temps d’approfondir la construction et l’exécution immaculées du film.

Heureusement, j’ai pu le faire avec le monteur du film, Jinmo Yang. Je l’ai surpris au téléphone à la fin de la journée éclair où il a obtenu une nomination aux Oscars pour le meilleur montage cinématographique. Bien qu’il soit incroyablement fatigué, il a toujours parlé de façon convaincante de la façon dont le processus de collaboration a fonctionné avec le réalisateur Bong et du peu de différence entre le film et les méticuleux storyboards créés en pré-production.

Félicitations pour votre nomination aux Oscars! Est-ce que ça change la vie ou juste une cérémonie «locale», comme l’a dit le réalisateur Bong?

[laughs] Oui, vous pouvez dire que c’est une chose locale, mais ça change toujours ma vie.

Commençons par le début. Le scénariste du réalisateur Bong méticuleusement – pense-t-il déjà comme un éditeur en termes d’interaction des plans?

Lorsqu’il écrit, il pense déjà au processus d’édition. Le storyboard est une représentation visuelle de ce à quoi il pense, et il y a plus de détails qu’il a préparé pour entrer dans la production.

Est-ce que cela est utile, ou est-ce que le fait d’avoir une si forte idée de ce que sera le film à l’avance vous empêche de faire des découvertes dans la salle de montage?

C’est en fait un grand avantage pour moi. J’ai travaillé avec le réalisateur Bong pour quelques projets, donc je suis devenu très habitué à son processus de tournage. [Because] il a préparé les story-boards, j’ai plus de temps pour affiner l’image réelle.

Lorsque je travaille sur d’autres projets, j’ai évidemment beaucoup de choix et de sélections différents. Cependant, parce que le réalisateur Bong a une limite en ce qui concerne les choix, tant que je poursuis son chemin, j’arrive à sortir avec une excellente sortie à la fin.

Vous avez dit que vous arriviez au processus de production assez tôt pour que le réalisateur Bong vous pose toujours des questions sur le développement du personnage et s’il manquait quelque chose. Avez-vous fait des suggestions sur Parasite qui ont pesé sur la tournure du film?

Dans l’ensemble, je n’ai pas vraiment parlé en détail en ce qui concerne l’écriture. Cependant, en ce qui concerne le caractère de Ki-Taek [the Kim family patriarch played by Song Kang-Ho], en particulier son comportement quand il y a un changement radical à la fin, j’ai posé une question au réalisateur Bong s’il pouvait le vendre au public. Si le public achèterait son revirement. Cependant, en même temps, j’avais une grande foi qu’avec la direction du réalisateur Bong et la performance de M. Song, ils seraient en mesure de le retirer.

Une fois le tournage commencé, vous ne revenez pas aux story-boards et vous vous fiez simplement aux quotidiens. Y a-t-il une grande différence entre la façon dont il l’envisage sur la page et la façon dont il arrive dans la baie d’édition?

Évidemment, en ce qui concerne le détail de la prise de vue et la longueur de la séquence, cela peut être un peu différent à sa sortie. Cependant, lorsque vous comparez les story-boards et les images réelles, il est vraiment étonnant de voir à quel point cela correspond parfaitement au plan par plan.

Le film, selon vous, comporte 960 coupes. Est-ce à peu près ce à quoi vous vous attendiez depuis le début?

En fait, les films du réalisateur Bong ont généralement moins d’un millier de plans. Je m’attendais, par rapport à Okja qui avait plus de scènes d’action, que Parasite serait moins d’un millier. Cela s’est avéré être le cas.

Étant donné que ce film ne comporte pas un grand nombre de coupes et que le réalisateur Bong n’aime pas faire de plans maîtres ou de reportages, est-ce que le métrage vous a un peu plus long que nous ne le voyons à l’écran au cas où vous auriez besoin de quelques images ou secondes supplémentaires pour obtenir le timing aussi précis que ce que nous voyons?

Pour être honnête, parce que le réalisateur Bong n’utilise que les nécessités essentielles et nues – c’est quelque chose que je n’ai jamais partagé auparavant – parfois lorsqu’un certain plan est à la fin de l’émotion, j’utiliserais jusqu’à la fin après les appels du réalisateur Bong Couper. Autant que je peux. Le réalisateur Bong s’est excusé auprès de moi et a dit: “Je suis désolé d’avoir appelé Cut trop tôt.”

La partition de Jung Jaeil joue un rôle si important en guidant nos réactions émotionnelles au film, en particulier dans la séquence «Belt of Faith». À quel moment saviez-vous ce que cela ajouterait à Parasite? Avez-vous coupé le film sans lui pendant une certaine période?

Évidemment, avant de commencer le tournage, le réalisateur Bong et moi avions déjà parlé de la musique de référence qu’il envisageait. Je n’ai pas continué à éditer les décors pour Parasite. Cependant, même pour le montage, ils ont tracé la piste temporaire lorsqu’ils assemblaient les images sur le plateau.

Une chose que j’ai remarquée à propos de la séquence “Belt of Faith” est que les flashbacks de ceux qui planifient ce gros con sont entrecoupés – ce n’est pas tout fait en même temps et ensuite nous les regardons l’exécuter comme un braquage. Y a-t-il déjà eu des discussions ou des tentatives pour que la scène se déroule de manière strictement chronologique?

Nous n’avons jamais discuté de l’ordre chronologique. Il s’agissait plutôt de discuter de la partie à omettre ou à sauter. Nous étions plus préoccupés par le rythme. Le réalisateur Bong et moi-même avons l’intention pour cette séquence d’être plus efficace en utilisant moins de plans et en montrant la famille Kim infiltrant la famille Park aussi rapidement que possible, avec un rythme et un rythme excellents. Le rythme est très important.

Il y a un certain nombre de moments dans le film, que ce soit sur la pêche ou la scène où les deux familles se battent pour le téléphone pendant que la chanson italienne joue a ce qui semble être un peu ralenti ou joue avec la fréquence d’images . Cela a-t-il été réalisé dans la salle de montage ou une illusion d’optique créée par le mouvement de la caméra?

Oui, mais beaucoup des deux parties au ralenti ont été pré-conçues dans les story-boards. C’est l’une des choses étonnantes du réalisateur Bong. Il a tout compris en ce qui concerne la fréquence d’images et le ralenti sur le tableau avant de commencer le tournage. Nous essayons d’être très subtils et pas évidents à ce sujet. Ici et là, nous allons retirer quelques cadres pour faire ressortir cet effet.

Cela accentue certains moments mais ne vous enlève pas complètement le moment.

C’est très effrayant que tout ait été prédéterminé et pré-conçu!

Je veux parler de la scène dont vous avez dit qu’elle était la plus difficile à couper, le début de la scène de la fête d’anniversaire. En tant qu’Américain, j’ai eu une certaine lecture de la réticence de Ki-taek à ne pas jouer avec le parti amérindien. Je pensais qu’il considérait un thème amérindien comme quelque peu inapproprié – ce qui peut ou non être l’histoire complète. Lorsque vous coupez une scène comme celle-ci où le contexte culturel signifie beaucoup, trouvez-vous que vous devez tenir compte des cas où certains pays ou régions pourraient avoir besoin d’un peu plus de temps pour reprendre quelque chose de non dit?

Le réalisateur Bong et moi, lorsque nous travaillions dans l’éditorial, étions très conscients de la sensibilité culturelle du maquillage amérindien et de tout ce qui se passait sur la scène. Cependant, pour être honnête, cela n’a pas vraiment affecté la coupure de cette séquence en ce qui concerne l’ensemble du film. Un problème plus important pour nous était moins sur les costumes qu’ils portaient et plus sur la question de savoir si le public serait le changement émotionnel à Ki-taek. C’était plus crucial en ce qui concerne le film. Je suis très conscient que le réalisateur Bong, que ce soit par le biais de costumes ou d’accessoires, essayait un peu de sous-texte dans le travail. En tant que rédacteur en chef moi-même, je ne vais pas le mettre moi-même pour lever un drapeau et exprimer un certain type de déclaration. Ce ne serait pas mon intention. Nous préférons toujours être subtils.

La scène finale du film se termine sur un fondu au noir. Ce niveau de détail est-il quelque chose dans les story-boards du réalisateur Bong, ou avez-vous décidé cela plus tard dans le processus de montage?

Je ne pense pas que ce soit effectivement embarqué. C’était plus par habitude. Le fondu au noir est un langage courant pour terminer un film.

J’ai le sentiment que je pourrais connaître la réponse à cela, mais une chose que j’aime toujours demander aux artisans est de savoir s’ils se considèrent comme de simples bourreaux de la vision d’un réalisateur ou s’il y a un cachet personnel distinct qu’ils apposent sur un film qui peut toujours être trouvé . Existe-t-il un film “Jinmo Yang” ou seulement un film Bong Joon-Ho édité par Jinmo Yang?

Chaque fois que je travaille sur un projet, je ne vais pas laisser un héritage en tant qu’éditeur. Je considère que c’est le travail de tous les acteurs et de l’équipe, mais le réalisateur est la personne la plus crédible, évidemment. Je veux juste rester invisible dans les coulisses.

Aussi invisible qu’un nominé aux Oscars peut l’être maintenant!

Ce serait une occasion spéciale où je sors de ma grotte.

