Non à la libération des prisonniers: ils rassemblent des signatures pour que le pouvoir judiciaire ne permette pas leur libération

La demande compte déjà plus de 300 000 signatures.

Il y a quelques semaines, la nouvelle selon laquelle, dans diverses parties du monde, ils libéraient des prisonniers condamnés à de faibles peines pour empêcher la propagation du coronavirus dans les prisons.

Maintenant, des centaines d’Argentins se joignent à la voix de “Maintenant, nous serons non seulement victimes de la pandémie, mais nous serons également victimes de ces personnes” Ils demandent que les conditions s’améliorent mais ne donnez pas la liberté aux prisonniers.

«Si une personne qui sort dans la rue sans autorisation peut être détenue, pourquoi un criminel qui a commis un crime devrait-il sortir? se lit sur la page du

pétition «Non à la sortie des prisonniers» sur la plateforme Change.Org.

“Je ne suis pas contre l’amélioration des prisons, mais ne donnez pas la liberté aux détenus“

L’initiative de libération des prisonniers déclare que “la population à risque pour la santé (plus de 60 ans et maladies déterminées par l’autorité sanitaire), les personnes en liberté conditionnelle et avec assistance, celles qui ont accordé des départs temporaires, celles condamnées à une peine maximale de trois ans et celles en détention préventive dont le respect dépasse deux ans ” peut être relâché pour éviter d’attraper par coronavirus. Certains peuvent être détenus en prison.

Ce thème a déclenché une vague de critiques, parmi eux le plus proche parent des victimes des prisonniers qui demandent le respect de la loi. «Avant de prendre toute mesure de libération ou d’avantage pour les personnes condamnées ouIls doivent informer et écouter les victimes »

“La Chambre de cassation pénale demande également que ceux qui ont commis des délits fédéraux sortent, je le dis aussi, parce que Ils libèrent des violeurs, des meurtriers, des voleurs, qui vivent à quelques pâtés de maisons de ceux qui ont été leurs victimes.. Je ne suis pas d’accord », ont-ils exprimé dans la pétition.

La demande est arrivée près de 338 000 signatures à ce jour en ligne. Il reste à voir si cela a un effet sur la décision du pouvoir judiciaire.

Pour sa part, Alejandró Slokar, Jues de la Chambre de cassation pénale affirme que les prisons souffrent “d’une violation de la loi” car “la peine devient quelque chose de brutal, presque sadique” et ajoute que les conditions sont déjà en place pour permettre une stratégie du dépeuplement carcéral.

“Il faudrait décongestionner 30% de la population carcérale“Il conclut.

