Non, ce n'est pas un TBT! Pamela Anderson ressemble à Baywatch Amazing!

C'est incroyable comment Pamela Anderson conserve la même figure que lorsqu'il incarnait C.J. Parker une Baywatch très attrayante.

27 décembre 2019

Pamela Anderson n'est plus une fille. Sa montre a déjà 52 ans, mais ma mère, quelle douceur!

Il semble que pas un jour ne se soit écoulé depuis que C.J. Parker est tombé amoureux de nous dans la série Baywatch.

Il a toujours une silhouette splendide, avec une taille de guêpe et une pechonality qui rougirait même le gentleman le plus couru.

Et elle est si fière d'être si bonne qu'elle nous offre sur son compte Instagram de splendides photos. Et oui, on se sent un peu envieux!

Cet ex-partenaire Playboy est également une référence dans la lutte environnementale et pour la cause des animaux. Peut-il être plus parfait?

.