Non, Meghan Markle et le prince Harry ne sont pas confrontés à un «cauchemar financier» après le Megxit, selon une source interne

Le prince Harry et Meghan Markle seraient confrontés à des problèmes financiers lors de leur sortie de la famille royale. Megxit est devenu officiel le 31 mars et le projet du couple d’être financièrement indépendant a été confronté à de nombreux défis. Du remboursement des rénovations à l’achat d’une nouvelle maison à Los Angeles, voici toutes les façons dont le duc et la duchesse de Sussex pourraient être confrontés à un «cauchemar financier» après Megxit.

Meghan Markle et le prince Harry | Chris Jackson – Piscine WPA / .

Le prince Harry et Meghan Markle sont-ils à court d’argent?

Dans le cadre de leur projet de quitter la monarchie, Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont accepté de cesser d’utiliser leurs titres royaux et partageront leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

Le couple s’est récemment rendu à Los Angeles pour acheter une maison dans la région. Mais certaines sources internes affirment que leur situation financière commence à inquiéter Meghan.

Pour commencer, la paire va rembourser l’argent que la Couronne a utilisé pour rénover sa maison au Royaume-Uni, Frogmore Cottage. Les rénovations coûteront au couple des millions de dollars, de l’argent qu’ils auraient pu utiliser pour leur nouvelle maison à Los Angeles.

La décision du prince Harry et de Meghan Markle de quitter la vie royale peut être une décision financièrement avisée.

Ils seront également contraints de payer la sécurité pendant leur séjour

les Etats Unis. Le président Donald Trump a dit très clairement que les Sussex

payer la facture de la sécurité, ce qui pourrait leur coûter des milliers de dollars chaque

mois.

Alors que Meghan Markle a signé un accord avec Disney pour raconter le nouveau documentaire du studio, Elephants, elle a fait don de tout son salaire à un organisme de bienfaisance. Compte tenu de la façon dont l’ensemble des États-Unis est confronté à une crise économique au milieu de la pandémie de coronavirus, les options de Harry et Meghan pour gagner de l’argent diminuent.

Les Sussex sont-ils confrontés à un «cauchemar financier»?

Une source interne prétend que Meghan est très inquiète de la situation économique dans le monde et pense qu’elle et Harry doivent prendre des mesures pour réaliser leurs rêves. Selon Express, la source affirme que Meghan Markle a exhorté le prince Harry à trouver une carrière pour aider à résoudre leurs problèmes financiers.

“Meghan est terrifiée à l’idée que son rêve d’être une Hollywoodienne

la reine sera détruite par ce cauchemar financier et elle insiste pour que

Harry fait un pas et résout la crise », a expliqué l’initié.

Le seul problème avec ce plan est qu’Harry n’a pas beaucoup d’expérience de travail pour décrocher un emploi sérieux. Mis à part ses liens avec la famille royale et ses antécédents militaires, Harry n’a pas beaucoup de compétences qui se traduisent dans le monde réel. Mais c’est un homme recherché, qui a déjà gagné une somme incroyable avec un seul discours. Harry a également hérité de 10 millions de dollars de sa mère, la princesse Diana.

La seule chose qu’Harry a pour lui est son expérience dans

le monde des organismes de bienfaisance. Harry a travaillé avec de nombreux organismes de bienfaisance au fil des ans

et a été partout dans le monde se battre pour des causes qui sont proches de son

cœur.

Nous savons déjà que Harry et Meghan lanceront une nouvelle

initiative pour remplacer Sussex Royal, et Harry sera déterminant dans ce

concerne. Donc, malgré les affirmations, le prince Harry et Meghan Markle devraient être juste

bien après avoir laissé leur vie royale derrière.

Meghan et Harry cherchent à acheter une nouvelle maison

Une autre preuve qu’ils ne sont pas confrontés à une crise financière est l’endroit où ils prévoient d’appeler chez eux. Des sources affirment que Harry et Meghan cherchent à acheter une maison chère dans la région de Los Angeles. Un initié va encore plus loin et prétend que les Sussex envisagent un domaine de 15 millions de dollars à Malibu qui dispose de 10 chambres.

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas confirmé les rapports

entourant leur nouvelle maison à Los Angeles. Le couple s’est envolé vers la zone de droite

avant que les États-Unis ne ferment la frontière du Canada.

La maison en question appartenait à David Charvet de Baywatch,

qui l’a reconstruit il y a quelques années. Si Harry et Meghan sont sérieux

l’achat d’une maison à ce niveau, ils ne sont évidemment pas préoccupés par leur situation financière

avenir.

Dans l’avenir du prince Harry et de Meghan Markle

La pandémie de coronavirus est un joker majeur chez le prince Harry et

Plans futurs de Meghan Markle. Pour le moment, les deux ont été contraints de mettre

tout en attente alors qu’ils font face à la crise actuelle.

De nombreux membres de la famille royale ont déjà ajusté leurs horaires à la lumière du verrouillage. Le prince Charles a également été testé positif au virus, tandis que la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II, est en isolement au château de Windsor.

On ne sait pas quand la pandémie prendra fin et combien elle

affectera l’économie mondiale. Nous ne pouvons qu’espérer que Harry et Meghan

comprendre les choses de leur côté, mais comme mentionné précédemment, ils sont l’un des

les couples les plus recherchés au monde.

«Comme nous pouvons tous le ressentir, le monde en ce moment semble

extraordinairement fragile », ont récemment partagé Harry et Meghan sur Instagram.

“Ce qui est le plus important en ce moment, c’est la santé et le bien-être de tous

à travers le monde et trouver des solutions aux nombreux problèmes qui ont présenté

eux-mêmes à la suite de cette pandémie. “

Le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas commenté l’état de leurs finances.