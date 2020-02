Noomi Rapace à la tête du casting d’O2 réalisé par Franck Khalfoun – / Film

Noomi Rapace a été largement mal desservie par Hollywood, malgré ses performances fantastiques depuis son rôle dans le film suédois The Girl With The Dragon Tattoo de 2009. Après un passage dans des rôles de soutien de superproductions en tant que présence mondiale incontournable, Rapace a trouvé une niche dans des thrillers solides, mais aussi sous-estimés. Espérons que son prochain rôle dans le thriller de la liste noire O2, réalisé par Amityville: Awakening director Franck Khalfoun et produit par le réalisateur de Crawl Alexandre Aja, ne connaîtra pas le même sort.

Deadline rapporte que Noomi Rapace devrait jouer dans O2, un thriller écrit par Christie LeBlanc qui a rejoint la liste noire 2016. Franck Khalfoun dirigera le thriller, qui suit une femme qui se réveille dans une capsule médicale cryogénique «sans mémoire et sans issue». Son apport en oxygène s’épuisant rapidement, elle doit trouver un moyen de survivre.

Voici le synopsis de la liste noire du script de LeBlanc:

“Se réveiller à l’intérieur d’une chambre cryogénique sans aucun souvenir de comment elle y est arrivée, Charlie doit d’une manière ou d’une autre s’échapper de la chambre avant que son air ne s’épuise.”

Il y a un certain nombre de facteurs prometteurs dans ce film: l’implication de Rapace, Aja (dont le long métrage de créature Crawl était un plaisir inattendu), et l’inclusion du script sur la liste noire. Fondée en 2005 comme un moyen de partager les meilleurs scripts défaits à Hollywood, la liste annuelle est devenue un outil pour générer du buzz pour les scénaristes montants. Des films acclamés comme Juno, Looper et The Wolf of Wall Street proviennent tous de scripts de la liste noire.

Maintenant, il est encore trop tôt pour dire si O2 sera parmi les plus grands pour figurer hors de la liste noire, mais Rapace a longtemps mérité un film qui met en valeur ses talents féroces. Un thriller claustrophobe comme O2, qui ne présentera ostensiblement que Rapace à l’écran, pourrait faire exactement cela. Les thrillers de petit espace ont tendance à être aléatoires, mais si quelqu’un peut y arriver, c’est Rapace.

Le film, qui est produit par Aja ainsi que Echo Lake Entertainment, 42 et Wild Bunch International, devrait commencer sa production cet été. Aja a fait l’éloge du scénario du film en l’appelant: «L’un des scénarios les plus convaincants que j’ai lu depuis des années – une pure expérience de survie avec un grand mystère en son cœur. Même sans l’oxygène s’épuiser, le suspense sur la page m’a coupé le souffle. »

Le projet se rendra déjà au marché du film européen à Berlin la semaine prochaine pour que le financier Wild Bunch International commence à vendre aux acheteurs.

