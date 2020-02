Noomi Rapace joue le tueur à mort «Bill Throat Bill» dans «The Thicket»

Prométhée et rupture Noomi Rapace, illustré ci-dessus, joue le rôle d’un tueur violent connu sous le nom de «Cut Throat Bill» dans le thriller indépendant Le fourré, Rapports sur les délais.

Charlie Plummer (illustré ci-dessous dans The Clovehitch Killer) mène le casting en tant que frère en mission pour sauver sa sœur, joué par It’s Sophia Lillis, du gang de Rapace. «Game of Thrones» fav Peter Dinklage étoiles aussi.

«L’histoire suit un jeune homme innocent nommé Jack (Plummer) qui poursuit une quête épique pour sauver sa sœur (Lillis) après qu’elle a été kidnappée par le tueur violent« Cut Throat Bill »(Rapace) et son gang.

«Jack fait appel à un chasseur de primes astucieux nommé Reginald Jones (Dinklage), au fils alcoolique d’un ex-esclave creuseur de tombes et à une prostituée de rue. Les trois traquent la fille dans le no man’s land mortel connu sous le nom de The Big Thicket – un endroit où le sang et le chaos règnent. “

Actuellement en pré-production, le film est basé sur le roman de l’auteur Joe R. Lansdale, avec un script de Chris Kelley, et sera dirigé par Elliott Lester (Rossignol).

La Bourse achètera le film au prochain EFM. CAA Media Finance et ICM Partners co-reprennent leurs activités nationales.