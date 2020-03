Nora et Viri terminent la saison 3 avec une chanson de féminisme, d’acceptation et d’estime de soi

Ensemble et fort. Avec ces mots, la troisième saison de «Skam Spain» se termine, qui a pris fin le 7 mars. Ce lot a été différent du reste, et au lieu d’avoir un protagoniste de tous les clips, il en a eu deux, montrant le voyage de Nora et Viri pendant neuf semaines dans lesquelles des sujets tels que la relation sexiste toxique, l’acceptation de soi, l’estime de soi et, comment pourrait-il en être autrement, la sororité.

Eva, Amira, Cris et Nora écoutent ce que Viri dit dans «Skam Spain»

Nora a vécu une expérience dans laquelle elle n’aurait jamais cru qu’elle était capable de tomber. Cependant, avec l’aide de ses amis, elle a fini par rompre la relation de Miquel, bien que cela l’ait déjà ex-petit ami menacer de publier des images dans lesquelles elle est apparue nue. Encore une fois Cris, Viri, Eva et Amira étaient là pour la soutenir et lui envoyer ainsi qu’aux téléspectateurs que ce n’est pas coupable qui prend les photos, mais qui les partage, et que sa publication est un acte criminel.

Mais Miquel avait un dernier coup à faire, allant chercher Nora pour lui demander de bien vouloir revenir avec lui, car il voulait changer. Dans un magnifique exercice d’interprétation de Nicole Wallace et Álex Villazán, les deux ont montré des regrets dans la cécité pour les attitudes machistes et la douleur d’avoir quitté la personne que vous aimez, mais vous savez que cela ne vous apporte aucun bien. Elle indique clairement qu’elle n’en a pas besoin, mais a besoin d’un professionnel qui sait comment y remédier et corriger ces attitudes possessives qu’il présente. Nora est capable de rompre les liens et de mettre fin à une relation qui l’avait dévorée, qui avait volé tout son être, faisant ressortir toutes les insécurités qu’il avait cachées.

Bien que la guérison prenne du temps, Nora a montré une grande force en lui demandant de la bloquer de tous les réseaux sociaux et très mature pour comprendre la situation que je vivais et comment y faire face. Par conséquent, Nora a de nouveau pris contact avec Alejandro, rompant avec le dernier fantôme de Miquel qu’il avait quitté pour se débarrasser. Mais une relation entre les deux, même si elle était très demandée par le fandom, n’allait pas avoir lieu, et c’est “le fuckboy” qui partait pour Londres pour un moment. Cependant, lors de ses adieux, ils ont pu déposer cet obstacle qui se dressait entre eux et reprendre une amitié.

L’acceptation de Viri

Hugo et Viri dans «Skam Spain»

Viri, l’autre protagoniste de la saison, a également vécu une relation sentimentale, mais à partir d’autres voies. Cependant, son cheminement durant tous ces chapitres visait à s’accepter tel qu’il est et à montrer sa vraie personne, sans crainte de recevoir le jugement non plus d’un étranger, mais de ceux qu’il aime le plus. La relation avec Hugo l’a aidé à calmer cette pensée dans sa tête et à se sentir spécial et important quel que soit l’argent que ses parents ont sur son compte courant ou où ils vivent.

Hugo accepte Viri tel qu’il est. Quand il lui dit que son père a finalement trouvé du travail après une longue période de chômage et qu’elle vend des saucisses dans un supermarché, Hugo réagit en la regardant avec admiration pour découvrir comment sa petite amie commence à s’ouvrir à lui sans crainte. Et le bonheur de Viri est également palpable en comprenant qu’elle est parfaite comme elle est.

Ensemble et fort

Le dernier clip de la troisième saison de «Skam Spain» est une clôture conjointe des histoires de Nora et Viri. Tous viennent étudier chez lui, ce qui prédit déjà que Viri est prête à montrer sa vraie personnalité à ses amis et à rompre avec cette coquille qui avait été construite. Et c’est ce qui arrive, car le personnage de Celia Monedero corrige son mensonge sur l’origine de sa robe pour préciser que c’est de la fille d’un ami de sa mère, qui lui donne des vêtements. Ses amis réagissent normalement, allant même jusqu’à exprimer les avantages que cela signifierait pour eux et leur poche.

Nora s’entretient avec sa sœur à Skam Espagne

«Skam Spain» montre à nouveau que parmi ces cinq amis, il n’y a pas de procès et que ils sont là pour s’appuyer sur les pires moments, donner une leçon d’amour et d’admirable sororité. Viri ira à Majorque, car Majorque est Viri, et Nora accompagnera ses amis dans la démonstration de 8M parce que 8M est Nora. C’est ce que démontre ce dernier, rentrant chez lui et acceptant ce qui lui est arrivé dire à sa sœur ce qu’il a souffert avec Miquel après avoir préparé une bannière pour la Journée internationale de la femme.

C’est exactement comme dans ce dernier clip que nous voulons continuer à les regarder dans la quatrième saison: ensemble et fort.

