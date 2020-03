Norman Reedus dit qu’il brûlera le décor de Walking Dead si Daryl meurt

La menace d’une action drastique en représailles à la mort de Daryl en Les morts qui marchent a été un aliment de base de la série pendant presque aussi longtemps que le personnage en faisait partie, mais Norman Reedus lui-même a maintenant déclaré que si son redneck dur à cuire était écrit de manière terminale, il aurait quelque chose d’une réaction extrême.

Le sujet a été soulevé lorsque Reedus a été interviewé par Conan O’Brien, qui a commenté la longévité de la série et les innombrables membres de la distribution qu’il a survécu, et lui a demandé quelle serait sa réaction s’il lui était dit qu’il était soudain sur le point de être tué. Sa réponse était succincte et sans équivoque.

“Je vais incendier ce bâtiment.”

Alors que Reedus ne faisait que plaisanter (au moins, je suis sûr à environ 85%), la réponse impassible montre à quel point le personnage et le fait d’apparaître dans la série représentent pour lui. Ayant joué Daryl pendant près d’une décennie, Reedus est probablement plus investi émotionnellement en lui que quiconque, et la perspective qu’il soit tué sans cérémonie ne serait pas une perspective agréable à envisager. En se basant sur la joie qui montait du public, il était loin d’être seul dans le sentiment, faisant écho au mantra «Si Daryl meurt, nous émeute», par lequel de nombreux fans vivent depuis des années.

Contrairement à la plupart des personnages en vedette qui sont directement extraits des bandes dessinées ou des composites de joueurs mineurs, Daryl est un héros entièrement original créé spécialement pour la série. Initialement destiné à être un personnage récurrent, Reedus a été mis à niveau vers la série régulière au début de la deuxième saison, et a été le plus facturé depuis le départ d’Andrew Lincoln quelques épisodes de la saison 9.

La durée de vie de Daryl combinée à sa popularité auprès du public en ont fait un aspect singulièrement intégral de Les morts qui marchent, quelle que soit la taille de l’ensemble tentaculaire qui le remplit de plus en plus. Il est encourageant de le faire réaffirmer ensuite qu’il signifie autant pour l’homme qui le joue que pour les téléspectateurs, parmi lesquels il reste l’une des rares raisons pour lesquelles ils continuent de le regarder.