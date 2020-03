Norman Reedus et producteur de The Walking Dead ouvre une boutique éphémère pour le coronavirus

Norman Reedus et producteur de The Walking Dead ouvrent une boutique éphémère pour le coronavirus | INSTAGRAM

Norman Reedus et Greg Nicotero (producteur exécutif de la série) ont transformé leur célèbre restaurant géorgien, Nic & Norman’s, en une épicerie émergente, où vous pouvez trouver les articles indispensables qui sont actuellement très difficiles à trouver en raison de la pandémie tu vis.

Nic & Norman est devenu familièrement connu comme une épicerie, où vous pouvez trouver des articles tels que du papier toilette, du désinfectant pour les mains, des légumes, des produits secs et une autre variété d’articles indispensables qui ne sont pas disponibles dans les magasins commerciaux. Cela permet à Reedus et Nicotero de servir la communauté tout en gardant leurs employés occupés.

“Senoia a fait beaucoup pour The Walkin Dead” et nous sommes impatients de soutenir la communauté avec notre petite épicerie “, a déclaré Nicotero, directeur et maquilleur d’effets spéciaux sur la série zombie. Nic & Norman´s en association avec Sysco Foods, les distributeurs alimentaires qu’ils trouvent dans une réserve de produits après la fermeture de leurs restaurants.

N’oublions pas que cette série a récemment été comparée à la contingence mondiale actuelle.

Par exemple, cette fois, un fan de la série The Walking Dead a trouvé un détail très curieux qui relie directement le coronavirus à quelque chose qui s’est passé dans la série, bien qu’il ne soit pas lié au fait qu’il y ait ou qu’il y aura des zombies.

C’est l’une des scènes emblématiques de la série, où elles montrent l’hôpital où Rick Grimmmes se réveille après l’incident qu’il a eu, un détail très surprenant, car l’hôpital Harrison Memorial existe dans ce monde.

L’hôpital existe et est situé dans l’État du Kentucky, aux États-Unis, où c’est curieusement l’endroit qui a traité le premier cas de COVID-19 dans le pays.

Quelle étrange coïncidence. De nombreux utilisateurs assurent qu’elle peut faire partie d’une prédiction et même certains ont craint pour l’avenir de la maladie, cependant, et pour l’instant, ce ne sont que quelques théories non étayées.

