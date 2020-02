Normani dit qu’elle a été «blessée» par les commentaires racistes de Camila Cabello

Normani parle des commentaires racistes de Camila Cabello.

La chanteuse de «Motivation», qui orne la couverture de Rolling Stone, s’est adressée aux messages refait surface de son ancien compagnon de groupe Fifth Harmony, qui comprenaient des insultes et des mèmes racistes.

“Je veux être très clair sur ce que je vais dire sur ce sujet inconfortable et j’ai pensé qu’il serait préférable d’écrire mes pensées pour éviter d’être mal interprété, comme je l’ai été par le passé”, a déclaré Normani au magazine par e-mail. . “J’ai eu du mal à en parler parce que je ne voulais pas que cela fasse partie de mon récit, mais je suis une femme noire, qui fait partie d’une génération entière qui a une histoire similaire.”

Normani, qui fait face au racisme tous les jours, admet qu’elle s’est sentie «blessée» par les propos racistes. «Je subis quotidiennement des attaques insensées, tout comme le reste de ma communauté. Cela représente une journée dans la vie pour nous », a-t-elle ajouté. «J’ai toléré la discrimination bien avant de pouvoir comprendre exactement ce qui se passait. La haine directe et subliminale est dirigée contre moi depuis de nombreuses années uniquement à cause de la couleur de ma peau. Il serait malhonnête de dire que ce scénario particulier ne m’a pas blessé. C’était dévastateur que cela provienne d’un endroit qui était censé être un havre de paix et une fraternité, car je savais que si les tables étaient inversées, je les défendrais en un seul battement de cœur. Il lui a fallu des jours pour reconnaître ce que je traitais en ligne, puis des années pour qu’elle prenne la responsabilité des tweets offensants qui ont récemment refait surface. Que ce soit son intention ou non, cela m’a fait sentir comme si j’étais la deuxième relation qu’elle avait avec ses fans. »

Cabello s’est depuis excusée pour les commentaires offensants, qui ont été publiés sur un Tumblr personnel qu’elle a maintenu vers l’âge de 14 ans. “Quand j’étais plus jeune, j’utilisais un langage dont j’ai vraiment honte et que je regretterai pour toujours”, a-t-elle déclaré. «J’étais sans instruction et ignorant et une fois que j’ai pris conscience de l’histoire, du poids et de la véritable signification de ce langage horrible et blessant, j’ai été profondément gêné de l’avoir utilisé. Je me suis excusé alors et je m’excuse maintenant. Je ne ferais jamais de mal intentionnellement à personne et je le regrette du fond du cœur. Autant que je souhaite, je ne peux pas remonter dans le temps et changer les choses que j’ai dites dans le passé. Mais une fois que vous savez mieux, vous faites mieux et c’est tout ce que je peux faire. “

Normani a dit qu’elle espérait que Cabello avait appris du passé. “Je ne veux pas dire que cette situation me laisse sans espoir car je pense que tout le monde mérite la possibilité de se développer personnellement”, a-t-elle ajouté. «J’espère vraiment qu’une leçon importante a été apprise à ce sujet. J’espère que l’on comprend vraiment pourquoi cela était absolument inacceptable. J’ai parlé de ce qui est dans mon cœur et je prie pour que cela soit suffisamment transparent pour que je n’ai plus jamais à en parler. Pour mes hommes et mes femmes bruns, nous ne sommes pas comme les autres. Notre pouvoir réside dans notre culture. Nous sommes les descendants d’une lignée sans fin de rois et de reines forts et résilients. Nous avons été et continuerons de gagner dans tout ce que nous faisons simplement à cause de qui nous sommes. Nous méritons d’être célébrés, je mérite d’être célébré et je ne fais que commencer. »

Pendant son séjour à Fifth Harmony, Normani a été prise pour cible par des trolls racistes, qui ont publié des images Photoshoppées d’elle lynchée, et ont reçu des menaces de mort après que certains fans aient cru qu’elle avait méprisé Cabello en l’appelant «excentrique». “Elle en est encore marquée”, a expliqué son père.

Cabello l’a défendue sur Twitter, mais le groupe n’était pas sûr de savoir comment gérer la situation. “[It was] ils ne savent pas comment être là pour moi comme j’en avais besoin parce que ce n’était pas leur propre expérience, et parce que quand ils me regardent, ils ne me voient pas », a-t-elle déclaré.

Normani se concentre désormais sur sa carrière solo prometteuse. Elle est à mi-chemin de l’enregistrement de son premier album et espère en avoir un single d’ici l’été. «Je veux pouvoir me sentir comme si j’étais représentée de la manière la plus authentique possible parce que je sais ce que ça fait de venir d’un groupe de filles et de savoir qui être», a-t-elle déclaré. “[It’s] juste accablant maintenant d’avoir l’opportunité d’être tout ce que je veux être. »