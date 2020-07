Nos 5 moments déterminants pour la série

En grandissant, je n’ai regardé qu’une poignée d’épisodes d’Avatar: le dernier maître de l’air. Malheureusement pour Nickelodeon, l’amour de ma vie en grandissant était Cartoon Network qui m’a toujours fourni les meilleurs dessins animés et animés. Cela signifie également que j’ai raté l’un des meilleurs dessins animés que j’ai jamais regardés, alors j’ai récemment décidé de plonger pour une frénésie de première saison. C’est une animation tellement inspirante et stimulante qui touche à des sujets incroyables. L’écriture est tout simplement spectaculaire, ainsi que les personnages et leur évolution tout au long de l’histoire.

Avatar: le dernier maître de l’air (Image: Nickelodeon)

A commencer par Aang, qui est l’incarnation de toujours rester joyeux quelles que soient les circonstances: grandir ne signifie pas nécessairement vieillir. Katara et Sokka ne sont que du courage et du lien familial. La dynamique des personnages entre eux ainsi que le dialogue sont incroyablement puissants. Couplé avec l’animation et: le tour est joué, la magie. Je suis tellement heureux d’avoir enfin pu regarder et rattraper l’anime dont tout le monde parle toujours et ça en valait vraiment la peine. J’ai décidé de partager certains de mes moments préférés du spectacle et les leçons apprises:

Le roi d’Omashu: Il y a quelque chose de très attachant et d’innocent chez Aang et dans la façon dont il peut rester un enfant et profiter de la vie, peu importe le fardeau qui lui a été confié. Voir comment le roi Bumi était avec Aang et comment il enseigne l’importance de sortir des sentiers battus tout en profitant de la vie.

Aang réconforte le Hei Bai et parle à Avatar Roku: J’ai apprécié cet épisode et comment il a montré comment Aang est capable non seulement de maintenir la paix entre les humains, mais aussi avec les esprits dans la façon dont il a donné à Hei Bai l’espoir que sa forêt se développerait à nouveau. Aussi, la façon dont il est ensuite invoqué par le précédent Avatar, Roku, dans le monde des esprits et ce qu’Aang traverse pour l’atteindre après avoir fait une impression.

Zuko sauve Aang: Je sais que Zuko a son propre programme, mais il est toujours allé sauver Aang de la Nation du Feu. Zuko a réussi à se battre et a gagné et a réussi à le maintenir sans se fier à ses mouvements habituels. Je trouve Zuko un personnage très intéressant avec un récit qui a une tonne de potentiel.

Katara combat Master Pakku pour son droit et sa chance d’apprendre la flexion de l’eau: Dans la Northern Water Tribe, les femmes ne sont pas autorisées à apprendre la flexion de l’eau, seulement la guérison. Puisque Maître Pakku refuse d’enseigner Katara, elle le défie à un combat – et même si elle ne gagne pas, elle le fait toujours. Elle est capable de gagner son respect et une place d’élève. J’ai trouvé que c’était l’un des moments les plus stimulants de la saison.

Le siège du Nord Luttez pour défendre l’esprit de la Lune: Il s’avère que l’amiral Zhao de la Nation du Feu a réussi à trouver un moyen de tuer l’esprit de la Lune sans penser aux conséquences. Aang entre alors dans l’état d’Avatar et se joint à l’Esprit de l’eau, éliminant la Nation du Feu dans une bataille incroyable. La princesse Yue abandonne alors sa vie pour l’esprit de la Lune, rétablissant l’équilibre entre le yin et le yang. Il a été magnifiquement réalisé bien que doux-amer, et a joliment lié de nombreux thèmes de la saison.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!