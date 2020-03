N’osez-vous pas de frange? Regardez les 8 raisons qui vous donneront envie de le couper

Meilleur ami ou ennemi, la frange est une bonne arme pour votre look; de même, tant qu’il est coupé entre de bonnes mains. Si vous voulez l’avoir mais n’osez pas, ici nous vous montrons les raisons pour lesquelles vous avez fini de décider.

Le une frange c’est l’une des nombreuses décisions difficiles qu’une femme doit prendre concernant ses cheveux.

Tant qu’il se sent bien à la forme de notre visage et qu’il est également bien soigné, vous serez magnifique! Maintenant, c’est un problème quand il est très rebelle et que vous ne pouvez même pas le peigner proprement.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas le supprimer de la peur. De plus: c’est un bon compagnon pour votre look, avec ou sans queue de cheval, tresses ou toute coiffure que vous souhaitez pour une promenade dans le parc ou une soirée le soir.

La frange vous aide dissimule le front, rajeunit Et c’est coupe très rapide! Si vous avez un doute au début, avant que votre maman n’essaye, nous vous conseillons de vous rendre chez un professionnel.

La coupe bob est idéale pour porter une frange.

Le maxillaire C’est une option: seulement de le laver sur le front comme un toupet à faire des vagues ou de le façonner comme vous le souhaitez. Il est également excellent avec le coupe bob (c’est-à-dire cheveux courts).

Une frange donne façonner le visage. Si votre type de visage est allongé, raccourcissez-le et arrondissez-le. Il aura fière allure même avec vos cheveux et votre queue de cheval! De plus, en ajoutant du volume et du mouvement, le changement sera encore plus perceptible.

C’est une question de remonter le moral. Les cheveux sont la première option pour toute femme de générer une transformation en elle-même. Rassurez-vous

