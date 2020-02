NoSleep Goes Dark – Bloody dégoûtant

Hier, le subreddit populaire Pas de sommeil est devenu privé en signe de protestation, enfermant des milliers d’histoires créées au cours des neuf dernières années et empêchant ses 12 millions d’abonnés de lire, de commenter ou de publier jusqu’à sa réouverture le 2 mars. Leur demande? Traitez les auteurs de NoSleep équitablement!

Il y a de fortes chances que vous cherchiez quelque chose à regarder sur YouTube, vous avez passé une vidéo intitulée “Top 5 TRUE Reddit Stories” ou “Chilling Horror NoSleep Stories”; il s’agit généralement d’une vidéo statique avec un narrateur (ou un robot de synthèse vocale) lisant des publications Reddit emblématiques. Bien que ces vidéos facilitent l’écoute, elles portent souvent atteinte aux droits d’un créateur et profitent du contenu volé. Bien qu’il existe déjà des milliers de vidéos tirant des publications de partout dans Reddit, le sous-programme NoSleep a été particulièrement touché par les créateurs de YouTube monétisant le travail des auteurs sans leur consentement. Les choses deviennent encore plus délicates à mesure que certains de ces auteurs se tournent pour transformer leurs publications Reddit en romans, en collections de nouvelles ou même en adaptations de podcasts.

Pour lutter contre la montée de l’usage illicite, trois nouveaux sous-mariages ont été créés pour protéger les auteurs de NoSleep. Tout d’abord, NoSleepWritersGuild, pour former des relations bénéfiques entre les auteurs et les narrateurs, puis il y a huit mois, SleeplessWatchdogs a été créé pour alerter les auteurs lorsque leur contenu a été trouvé en violation des lois sur le droit d’auteur. Enfin, il y a quelques mois, YTNarratorsGuild a été créé pour enseigner aux créateurs YouTube la manière appropriée d’obtenir la permission de l’auteur pour adapter leurs histoires.

Malgré les efforts combinés de ces groupes, le travail volé était endémique. Ainsi, un autre subreddit a été créé, TheWritersBlackout, dans le but d’éduquer les auteurs à leurs droits et d’exiger une compensation équitable des narrateurs. Cela nous amène à la panne de NoSleep, et à leur raisonnement: “Cela ne se fait pas seulement pour protester contre le vol et les pratiques déloyales de ceux qui profitent indûment des histoires …” Le message continue, “Sans auteurs, il n’y a pas de r / pas de sommeil. Une page vide est ce qui sera trouvé sans eux. »

Sans auteurs, il n’y a pas de r / nosleep. Une page vide est ce qui sera trouvé sans eux.

Mais quels sont les droits des utilisateurs de Reddit?

Tout d’abord, il est important de distinguer que Reddit est plein de contenu «libre à lire», ce qui signifie que toute personne avec ou sans compte peut sauter sur et lire des histoires. Mais «libre à lire» ne signifie pas libre de partager, d’adapter ou de vendre. Pour plus d’informations, nous pouvons consulter le contrat d’utilisation de Reddit.

Dans «Section 4. Votre contenu», Reddit déclare que «vous conservez tous les droits de propriété que vous avez sur votre contenu, mais vous accordez à Reddit la licence suivante pour utiliser ce contenu…» La licence suivante leur donne une redevance mondiale, non exclusive et non exclusive. utilisation gratuite et perpétuelle pour copier, modifier, adapter ou préparer vos oeuvres. En d’autres termes, si vous avez de la chance, un de vos articles apparaîtra peut-être dans une annonce Reddit! Mais la distinction importante est que vous donnez uniquement à Reddit cette licence.

Deuxièmement, la «Section 2. Votre utilisation des services» stipule que lorsque vous accédez à Reddit, vous n’êtes pas autorisé à concéder sous licence, vendre, transférer, distribuer ou modifier quoi que ce soit trouvé sur Reddit. Tout cela pour dire que tout ce que vous publiez sur Reddit vous appartient et que le publier ne donne à personne la permission de l’utiliser.

Mais le support de Reddit ne s’arrête pas là. j’ai parlé à Christine Druga, administrateur du subreddit NoSleep, et interrogée sur les avantages de la publication sur Reddit, elle a déclaré: “Je ne peux pas parler de chiffres spécifiques, mais la communauté d’horreur sur Reddit est ÉNORME et extrêmement favorable. Les auteurs se protègent constamment, s’entraident, se promeuvent mutuellement et travaillent souvent ensemble dans des efforts de publication à la fois sur Reddit et sur des choses comme la publication d’anthologies sur Amazon. Sans oublier qu’il est relativement bien connu que les éditeurs, les producteurs, etc. recherchent assez régulièrement r / nosleep pour les histoires à choisir et à travailler avec. Il y a tellement d’opportunités et de camaraderie, c’est vraiment spécial. »

La panne n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de Redditors unis. Leur message: “Nous essayons de dire au monde que les histoires de r / nosleep et leurs auteurs sont protégés par les lois sur le droit d’auteur, et que ceux qui voudraient travailler avec eux doivent au moins demander la permission et indemniser les auteurs au mieux. Nous voulons que nos auteurs soient traités correctement et équitablement, et ne soient plus mis à profit », a déclaré Druga. Il est important de savoir que ce n’est pas un phénomène récent; Druga a affirmé que les adaptations YouTube existent depuis presque aussi longtemps que le sous-crédit lui-même.

Alors, quelle est la bonne façon d’utiliser un travail d’auteur? “Si vous souhaitez utiliser le travail d’un auteur, la première étape absolue est de le contacter et de lui demander …”, a déclaré Druga, “… de se présenter, de présenter sa chaîne et de parler de POURQUOI ils veulent utiliser l’histoire. Certains auteurs demanderont une compensation, d’autres veulent juste un crédit. » Le dernier point est important. Druga a souligné que le crédit devrait toujours être accordé, même si vous avez un consentement écrit. C’est une bonne pratique et contribue également à promouvoir les autres œuvres de l’auteur.

Avec les nombreux subreddits, la puissante protestation et les efforts des communautés, Druga espère le meilleur, mais dit: «Dans un monde parfait, lorsque r / nosleep rouvrirait le 2 mars, le mot serait sorti, les gens auraient appris leur et des projets comme les chiens de garde sans sommeil deviendront inutiles. Mais ce n’est pas un monde parfait, et personne ne s’attend à ce que ce problème disparaisse du jour au lendemain. Tant que les histoires de r / nosleep sont mal utilisées et que les auteurs de r / nosleep sont traités injustement, la communauté dans son ensemble les soutiendra et les aidera. »

La panne de NoSleep se poursuivra du 24 février à minuit au 2 mars à minuit (heure normale de l’Est). Si vous souhaitez soutenir les auteurs, envisagez de rejoindre des sous-programmes tels que Sleepless Watchdogs et NoSleep Writers Guild, ou tout simplement aider à faire passer le mot.

En terminant, Druga a déclaré: «Le point le plus important que je puisse faire valoir, et c’est également un point de protestation, est que les auteurs méritent soutien et respect. Tant de gens aiment ce qu’ils produisent, et c’est étonnant, mais sans les auteurs, vous n’avez pas ce contenu, les narrateurs n’ont pas ce contenu et le monde est pire pour cela. »