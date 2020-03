Noss Mayo demande une visite après la nouvelle série ITV! – HITC

Un voyage à Noss Mayo est sur les cartes après The Trouble with Maggie Cole.

ITV a trouvé un autre joyau dans lequel nous pouvons nous enfoncer.

Le public a récemment été invité à regarder une nouvelle série de comédie dramatique intitulée The Trouble with Maggie Cole, écrite et créée par Mark Brotherhood, connu pour les goûts de Benidorm et Shameless UK.

Dans le rôle central, nous avons la seule et unique Dawn French, dont le personnage titulaire était autrefois un membre très respecté de la communauté. Cependant, les choses tournent quand un journaliste vient l’interviewer sur la région.

La conversation entre eux dissipe que le petit village de pêcheurs est exempt de drame – qu’il ne s’agit pas uniquement de cricket et de tombolas. Après que l’interview a été révélée à d’autres, elle se rend vite compte qu’elle a fait une grosse erreur et a endommagé la vie privée de la communauté.

C’est une interprétation charmante et intéressante des répercussions des commérages avec de grandes performances de Mark Heap (Friday Night Dinner), Julie Hesmondhalgh (Broadchurch), Vicki Pepperdine (The Windsors), Patrick Robinson (Casualty) et plus encore.

Mais les interprètes ne sont pas les seules stars…

Le problème avec Maggie Cole: Noss Mayo

L’emplacement de Noss Mayo fait partie intégrante de The Trouble with Maggie Cole, alors apprenons-en un peu plus…

Ce village confortable est situé dans la paroisse civile de Newton et Noss dans le district de South Hams du sud-ouest du Devon, en Angleterre. Pour faire la lumière, il reste à seulement six miles du sud-est de Plymouth.

L’un des édifices les plus remarquables est l’église Saint-Pierre, qui a été construite dès les années 1880.

Selon Visit South Devon, l’emplacement possède toute l’histoire malgré une population d’à peine plus de 500 habitants. Ceux qui y ont survécu à la peste noire et à son positionnement sur l’estuaire de Yealm – la rivière – n’étaient pas étrangers à la contrebande au fil des ans.

Quant à la façon dont il a obtenu son nom, il n’est devenu Noss Mayo qu’en 1287, lorsque le roi Édouard Ier a confié le manoir de «Stok» à Mathew Fitzjohn. Il porte son nom, car la traduction est en fait «Mathew’s Nose».

Planifier une visite à Noss Mayo

Il y a beaucoup à faire!

Comme souligné par la source précédente [Visit South Devon], le village a développé une réputation de paradis pour les ornithologues amateurs, communément appelés twitchers.

Les personnes intéressées auront l’occasion d’espionner une multitude d’oiseaux indigènes ainsi que ceux qui migrent à certaines périodes de l’année sur l’estuaire. Le sentier côtier – connu sous le nom de The Drive pour beaucoup – est un incontournable pour ceux qui aiment sortir marcher et profiter de la région.

Si vous aimez la pêche, l’estuaire vous couvre également sur ce front.

Le voisin Newton Ferrers abrite également une communauté d’artistes et l’endroit continue de remuer ceux qui cherchent l’inspiration avec ses paysages magnifiques. Donc, si vous cherchez à faire preuve de créativité avec des peintures ou un carnet de croquis, cela vaut certainement la peine d’emballer votre équipement artistique.

Le problème avec Maggie Cole: Conqueror Pub

L’un des nombreux endroits où nous revenons tout au long de la série est le Conquerer, le pub local.

Il est dirigé par le propriétaire Brian Daniels, qui est joué par Lee Boardman (Bancroft), il y a donc encore un autre visage familier pour le public.

Ce qui n’est pas familier, en revanche, c’est le pub lui-même. Il convient de noter que le Conquérant n’est pas réellement un vrai pub et a été conçu pour la série.

