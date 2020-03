Nostradamus a prophétisé le Coronavirus: une reine de l’est répandra sa peste | Instagram

Prophète et docteur français Michel de Nostradamus Il a prédit l’avenir de l’humanité plusieurs siècles après son existence, le Coronavirus était l’un d’eux, ils soulignent qu’à travers un verset le magicien a prédit ce qui allait arriver pour le monde.

Des experts et des interprètes qui ont réussi à déchiffrer les siècles complexes que le magicien, également d’origine juive, a fait référence au nouveau virus, Covid-19, assurent-ils, les lignes aujourd’hui controversées, incarnées dans son livre “Les Prophéties” qui, apparemment, s’étendent jusqu’en 2025.

Le soi-disant prophète de la calamités, mis en garde contre diverses catastrophes qui allaient tourmenter le monde pendant plusieurs siècles jusqu’à atteindre notre époque, guerres, maladies, fléaux et jusqu’à l’arrivée d’un antichrist font partie des vers prophétiques de l’astrologue.

Aussi, dans les quatrains que le même prophète et oracle a écrit dans son œuvre la plus célèbre en 1555, “Les Propheties“, une collection de 942 quatrains poétiques qui sont censés prédire des événements futurs.

En eux, ils soulignent l’un des versets se réfère à la nouvelle pandémie qui a fouetté ces jours-ci, le coronavirus.

L’hypothèse verset du français énigmatique a été repris et selon certains croyants, Nostradamus Il a donné des détails sur la façon dont cela se produirait, l’épicentre secondaire et même les conséquences que cela aurait.

Selon les analystes des prophéties de la diseuse de bonne aventure, qui ont prophétisé l’épidémie actuelle il y a 500 ans.

Et dans l’année des jumeaux (20-20) une Reine se lèvera De l’est (Chine) Qui répandra sa peste (Covid-19) Des êtres de la nuit (chauves-souris) Au pays des 7 collines (Italie) Transforming dans la poussière (mort) Aux hommes du crépuscule (personnes âgées, population la plus vulnérable) Pour culminer dans l’ombre de la ruine (fin de l’économie mondiale comme on l’appelle maintenant).

De même, certains ont expliqué que le symbole qui accompagne la publication originale de 1555 présente une grande similitude avec la forme du Covid-19.

Malgré le fait que d’autres personnes considérées comme des adeptes du prophétique ont souligné que versets ils n’apparaissent pas dans les “quatrains”, ils soulignent qu’ils en ont trouvé un autre étroitement lié:

La grande peste de la cité maritime ne cessera pas jusqu’à la mort du juste sang, condamné par un prix sans délit, de la grande dame indignée par la simulation des vengeances.

Certaines personnes ont souligné que l’astrologue peut avoir confondu sa vision de la ville de WuhanBien que ce ne soit pas une ville maritime, l’origine de l’épidémie, soulignent-ils, provenait d’un marché où même des animaux vivants étaient vendus.

Dans les lignes qui disent “La Grande Dame indignée“Il pourrait s’agir du ministre chinois de la Santé qui a arrêté le ciris du SRAS en 2003 et qui n’aurait pas été pris en compte maintenant.

Malgré le fait qu’il existe un grand nombre de personnes incrédules devant la véracité de ces prédictions et qu’ils sont mentionnés à cette époque, est quelque chose d’inévitable car, par coïncidence, l’astrologue a encore prédit de nombreuses visions futures qui pourraient même être une clé dans les événements futurs, comme ils l’ont souligné.

Aujourd’hui, la sévérité avec laquelle cette nouvelle Virus Covid-19 pourraient affecter, la condition fait partie d’une famille de virus découverts dans les années 60, soulignent-ils et leurs effets et conséquences pourrait aller d’un rhume à une image respiratoire sévère complexe et même mortel.

