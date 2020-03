Notations des savons en quarantaine: B&B, Days, GH et Y&R augmentent les téléspectateurs

HISTOIRES CONNEXES

Avec la majorité du pays coincé à la maison, les quatre feuilletons de jour voient leur audience monter en flèche.

Pendant la semaine du 23 mars, date à laquelle une grande partie des États-Unis a été mise en quarantaine, The Bold and the Beautiful de CBS et l’hôpital général d’ABC ont publié leurs meilleurs chiffres en deux ans. Pendant ce temps, NBC Days of Our Lives a obtenu ses meilleures notes en plus d’un an. Et le savon le mieux noté de jour, The Young and the Restless, a atteint un sommet de 11 mois.

B&B, qui a célébré son 33e anniversaire la semaine dernière, comptait en moyenne 3,66 millions de téléspectateurs, sa meilleure semaine depuis le 23 mars 2018. GH a attiré 2,57 millions de téléspectateurs, soit sa semaine la plus forte depuis le 19 mars 2018. Avec 2,24 millions de téléspectateurs, Days a connu son semaine évaluée depuis le 18 février 2019. Y&R a attiré 4,21 téléspectateurs, son meilleur nombre depuis le 26 avril 2019. (Primetime TV a également connu une hausse des cotes d’écoute ces dernières semaines; plus de détails à ce sujet ici.)

Comme nous l’avons récemment signalé, Days – qui, il y a quelques mois à peine, évitait le buzz d’annulation – est peut-être la meilleure position de toute série télévisée pour traverser la tempête pandémique pas si secrète. Le vénérable soudeur NBC, qui au début du mois a suspendu la production indéfiniment, tire huit mois à l’avance. En conséquence, le feuilleton contient suffisamment d’épisodes originaux pour durer jusqu’à l’automne.

Y&R et B&B avaient quatre à six semaines d’avance lorsque la production a été suspendue, ce qui signifie que leurs puits respectifs se tariront début mai. GH, quant à lui, avait accumulé environ deux mois d’épisodes lors de la fermeture de la production, ce qui prend le savon jusqu’à la fin du mois de mai.

Les quatre soudeurs de jour n’ont pas fixé de calendrier précis pour la reprise de la production, bien que CBS réévaluerait le statut de l’enregistrement de Y&R et de B & B début avril.