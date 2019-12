Notes d'un marathon Star Wars de 24 heures – / Film

J'ai déjà fait des marathons de longs métrages; horriblement longues qui ont duré plus de 30 heures, en fait (et vous pouvez lire sur ce marathon Marvel ici). Alors, quand le El Capitan Theatre à Hollywood s'est à nouveau associé à Nerdist pour accueillir une émission de 24 heures Guerres des étoiles marathon, je me suis inscrit avec impatience. J'étais un pro à ça, me dis-je. Regarder les neuf films qui composaient la saga Skywalker serait un jeu d'enfant.

Alerte spoiler: un marathon de cinéma de 24 heures est encore très long pour s'asseoir sur une chaise de cinéma. Mais, armé de mon kit de survie au marathon du film (en plus des articles de toilette, une couverture, deux oreillers de voyage, des bouchons d'oreille et un masque pour les yeux sont les éléments essentiels), je me suis toujours amusé même si deux jours plus tard, mon corps me déteste toujours.

Cette pièce racontera les moments forts du marathon – les hauts et les bas de passer de nombreuses heures avec d'autres fans de Star Wars attendant avec impatience la première de Guerres des étoiles: La montée de Skywalker. Peut-être que cela vous donnera envie de braver un super long marathon par vous-même. Ou peut-être pas.

Le début

Le théâtre El Capitan a ouvert les portes de l'événement très tôt, ce qui signifie que je n'ai pas eu à faire la queue pendant près d'une heure comme je l'ai fait quand ils ont accueilli le marathon MCU. Je suis arrivé vers 17h30 le 18 décembre et j'ai eu beaucoup de temps pour m'installer avant le coup d'envoi officiel à 19h00.

J'étais contente d'avoir eu du temps supplémentaire – j'avais beaucoup de préparation à faire, après tout. Mon premier arrêt après avoir franchi la sécurité était à la table swag. Chaque bon marathon a un bon butin, et El Cap et Nerdist ont apporté des goodies appropriés pour l'événement; il y avait une couverture en peluche Star Wars pour se blottir et un kit de toilette de marque Star Wars pour ceux qui ont oublié d'apporter les leurs. Il y avait aussi une épingle très cool et un très gros Millennium Falcon en plastique que je suis sûr que mes neveux adoreront quand "Santa" le leur donnera pour Noël.

Swag à la main, mon deuxième point d'action était de jalonner mon siège. Ce marathon était plus petit que celui du MCU – seul le rez-de-chaussée était étiqueté, bien que les gens aient été miséricordieusement autorisés à s'étendre sur le balcon une fois le marathon amorcé. Cela m'a finalement permis d'obtenir environ quatre sièges d'affilée pour moi, ce qui était décent étant donné que j'avais apporté un oreiller de cou, un minuscule oreiller de voyage et une couverture personnelle pour aménager une aire de repos maladroite et impromptue. L'inconvénient pour le seul pauvre gars dans l'allée était qu'il devait se lever pour moi plusieurs fois. Désolé mec, si vous lisez ceci – je vous remercie.

Il y avait aussi une barre de céréales sponsorisée par General Mills avant le coup d'envoi officiel, mais j'ai décidé de la garder classique et j'ai obtenu mon premier pot de pop-corn et je me suis assis sur mon siège en participant au concours de trivia qui se déroulait dans le théâtre avant le premier film diffusé. Il y avait aussi un concours de costumes. Une douzaine de fans ont participé, dont un très bon Jawa, quelques Ewoks, des Jedis, une Princess Leia et un Jar Jar Binks.

En parlant de Jar Jar, Ahmed Best – l'acteur qui a joué Jar Jar dans les préquelles – est monté sur scène avec Dan Casey de Nerdist pour lancer le premier film, Episode I: The Phantom Menace. Sur scène, Best a partagé une anecdote amusante du tournage des préquelles: dans la scène sous-marine de l'épisode I, lui et Liam Neeson ont prétendu être Scottie et le capitaine Kirk de Star Trek, et ont continué à craquer pendant les prises. Best a également parlé de son nouveau spectacle sur Disney Plus intitulé Jedi Temple Challenge, où il guidera les enfants à travers une série de défis inspirés par les Jedi.

Quand Best et Casey ont quitté la scène, le premier des neuf films a commencé! Nous partions.

Le long, le long milieu

Et puis nous étions au milieu de celui-ci, où il y avait des visites de R2-D2 et BB-8, ainsi que des messages vidéo de plusieurs acteurs des films dont Mark Hamill et Warick Davis. Tôt le matin suivant, nous avons également reçu la visite de Greg Grunberg, qui joue le pilote X-Wing Snap Wexley dans la dernière trilogie. Après s'être plaint en plaisantant qu'il devait se lever à 8 h 15 pour rester avec nous tous, il a partagé une friandise sur la façon dont Carrie Fischer a attrapé ses fesses à la fin de sa première prise dans The Force Awakens.

Nous avons également été nourris de nourriture pendant l'événement. Certains d'entre eux avaient un thème approprié, comme les tranches de pomme de marque Kylo Ren et l'Artoo Gogurt de McDonald's, et certains étaient des plats de malbouffe standard comme les hot-dogs et les pizzas. Chaque participant avait également des billets pour obtenir deux remplissages de pop-corn et trois boissons, ce qui était bien. J'ai ajouté en achetant une autre mini-pizza et un sac de M & Ms car pourquoi faire de bons choix?

L'équipe El Cap et Nerdist avait également d'autres avantages pour garder tout le monde excité. Entre la plupart des films, il y avait un tirage au sort ou deux, et certains des prix, tels que les répliques de cuirassé des films, étaient assez impressionnants. Il y avait aussi des Stormtroopers se promenant dans le hall pour des séances de photos, et avant la projection de The Rise of Skywalker, nous pourrions également parcourir une exposition de costumes de Star Wars au niveau inférieur d'El Capitan, qui sera destiné à d'autres cinéphiles. à voir pendant la course The Rise of Skywalker.

Et enfin et surtout, il y avait aussi une proposition surprise! Juste avant la projection de The Last Jedi, une jeune femme, elle-même convenablement habillée en Jedi, a été appelée sur scène. Alors qu'elle était là, l'air un peu nerveuse et très excitée, les rideaux se sont levés derrière elle et un homme, également habillé comme un Jedi, est également sorti sur scène et lui a proposé une bague dans un boîtier de bague BB-8. C'était très ringard, et très. très sucré!

La fin

Et puis The Last Jedi était terminé, et nous avions 45 minutes pour tuer avant que The Rise of Skywalker ne commence!

L'El Capitan a fait du bon travail pour nous divertir entre-temps – en plus de l'ouverture de l'exposition de costumes et des séances de photos Stormtrooper, leur célèbre orgue a également émergé de la scène et nous avons eu droit à quelques chansons pendant que nous migrions tous vers notre pays d'origine. sièges attribués.

Nous étions tous serrés les uns contre les autres maintenant, fatigués et malodorants et impatients de voir enfin le dernier épisode de la saga Skywalker. Nous avons eu droit à un spectacle de lumière laser Star Wars rempli d'une X-Wing éclairée au laser, une autre spécialité d'El Capitan, puis nous sommes partis!

Je ne vais pas passer en revue The Rise of Skywalker ici; il y a beaucoup d'autres critiques et articles qui couvrent déjà en ligne. La seule chose que je dirai, c'est qu'il était intéressant de comparer cette expérience de visionnement de marathon avec le marathon Marvel que j'ai fait jusqu'à la sortie de Avengers: Infinity War. Il est relativement bien connu que le MCU sous la direction de Kevin Feige avait depuis le début un récit cohérent et global qui liait tous les films. Et il est également relativement bien connu que Star Wars, eh bien, n'a pas cela. Il était toujours choquant, cependant, de voir cela se jouer en regardant les films tous d'affilée; The Rise of Skywalker est un film amusant, mais, pour moi au moins, ce n'est pas l'aboutissement des films qui l'ont précédé, et surtout pas de la dernière trilogie. Et donc pendant que j'ai passé un bon moment lors de l'événement, alors que je prenais mon affiche promotionnelle et quittais l'El Capitan, je suis décousue, et pas seulement à cause du manque de sommeil. J'avais l'impression d'avoir regardé différentes interprétations des mêmes personnages, et que ces différentes représentations ne s'accordaient pas tout à fait. J'aime bien Star Wars, et ce sera toujours agréable de voir une nouvelle Star War dans une salle remplie d'autres fans sérieux. Cela seul a fait de cette expérience une expérience merveilleuse, même si mon dos se plaint toujours.

