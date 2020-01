Notes TV du jeudi 23 janvier: «Station 19», saison 3, «Outmatched»

HISTOIRES CONNEXES

La station 19 d’ABC a ouvert la saison 3 jeudi soir avec 7 millions de téléspectateurs au total – sa plus grande audience de tous les temps – et une note de démonstration de 1,2, en hausse par rapport à sa moyenne de deuxième année (5,3 mil / 1,0), tout en se situant juste en deçà de la moyenne de démonstration d’automne de Grey’s Anatomy dans le emplacement de départ (1.3).

Baptisant les plages horaires plus tard et après une pause de neuf semaines, Grey’s Anatomy (6,7 mil / 1,4) et A Million Little Things (4,2 mil / 0,8) étaient tous deux à égalité avec leurs finales d’automne. De plus, Grey a amélioré la moyenne de chute de Million Things dans la fente pour hamac (4,5 mil / 0,8), tandis que AMLT s’est améliorée par rapport à la moyenne de chute de HTGAWM (2,3 mil / 0,5).

Tout compte fait, #TGIT a augmenté de 40 et 22% par rapport à la moyenne de la composition de l’automne.

Autre part….

LA CW | La saison surnaturelle (1,02 mil / 0,2) a touché et lié à la saison (série?), Tandis que Legacies (720K / 0,2) était stable.

FOX | Last Man Standing (4,5 mil / 0,8) a été stable, tandis que la première de la série Outmatched a conservé 3,2 mil / 0,7 (améliorant d’un dixième le créneau horaire YOY). Avec une introduction légèrement plus douce, Deputy (3,2 mil0,5) a plongé pour une troisième semaine consécutive.

NBC | Superstore (2,7 mil / 0,7), The Good Place (2,1 mil / 0,6) et Will & Grace (2,3 mil / 0,5) ont tous augmenté d’un dixième, tandis que Perfect Harmony (1,4 mil / 0,3) était plat avec sa finale.

Les chiffres Live + Same Day indiqués dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

