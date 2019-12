CS Sings: Notre critique du film Singing Cats!

Avec l’adaptation cinématographique d’Universal Pictures de la comédie musicale à succès Chats en salles ce week-end, ComingSoon.net vous propose la première édition de CS chante, où des musiciens talentueux examinent un film… avec une chanson! Pour Chats nous avons recruté la talentueuse interprète new-yorkaise Camille Harris, qui chante certains des grands changements apportés par le réalisateur Tom Hooper. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Camille Harris est un musicien, comédien, dramaturge et compositeur dont les compositions ont été présentées dans des publicités pour des clients tels que Nickelodeon, Adobe, Merrill Lynch et plus encore. Experte chanteuse à vue, elle a lu de la nouvelle musique à vue chez The New Dramatists et The Center for Ballet and the Arts à NYU, et a joué dans de nouvelles œuvres au Whitney Museum, The Dramatists Guild Foundation et Walkerspace TriBeCa, entre autres.

Le film met en vedette l'acteur et animateur ayant remporté des Tony et Emmy James Corden (Un homme, Deux Guvnors, The Late Late Show avec James Corden), L'actrice lauréate d'un Oscar Judi Dench (Shakespeare amoureux), l’auteur-compositeur-interprète multi-platine Jason Derulo, l’acteur gagnant des Emmy Awards et du Golden Globe Idris Elba (HBO’s Le fil, BBC One's Luther), Oscar Hudson, artiste lauréate d'un Golden Globe and Grammy Award (Filles de rêve), L'acteur nominé aux Oscars Ian McKellen (Dieux et monstres), Emmy et dix fois récompensé d'un Grammy, icône de la musique mondiale Taylor Swift, de la superstar de la comédie Rebel Wilson (le Parfait franchise) et présente Francesca Hayward, danseuse principale du Royal Ballet.

Adapté pour l'écran par Hooper et Lee Hall (Billy Elliot), Chats est produit par Hooper et Working Title’s Tim Bevan et Eric Fellner, ainsi que Debra Hayward (Les misérables), qui a apporté l'idée au titre de travail. Le film sera produit par Working Title Films en association avec Monumental Pictures et The Really Utile Group et un exécutif produit par le triple oscarisé Steven Spielberg, la légende du théâtre musical Lloyd Webber, Angela Morrison (Les misérables) et Jo Burn (Annihilation).

L'un des spectacles les plus anciens de l'histoire de West End et de Broadway, la production sur scène de Londres de Chats a été présenté en première mondiale au New London Theatre en 1981, où il a joué pendant 21 années record et près de 9 000 représentations. Basé sur T.S. Eliot's Livre des chats pratiques d'Old Possum, le spectacle a remporté les prix Olivier et Evening Standard du meilleur musical. En 1983, la production de Broadway est devenue le récipiendaire de sept Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale, et a duré 18 ans.

Le film devrait sortir en salles le 20 décembre.