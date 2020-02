Notre récapitulatif Arrowverse du 20 février 2020 – / Film

(Bienvenue à La tour de l’horloge, où nous décrirons le déroulement du programme Arrowverse du réseau The CW. Nous aborderons chaque semaine des thèmes tels que les thèmes, l’impact culturel, les événements majeurs, les navires et bien plus encore! Attention: cette tour de l’horloge est remplie de spoilers. Procédez à vos risques et périls.)

Ça fait quelques semaines, mais le groupe est enfin de nouveau ensemble. Supergirl, Batwoman, Black Lightning, The Flash et Legends of Tomorrow ont tous vu de nouveaux épisodes cette semaine. Avec le retour complet d’Arrowverse en vigueur, nous avons beaucoup à couvrir, alors allons-y!

Une fille nommée Sue

Après des années de recherches, Ralph Dibny a finalement trouvé sa Sue Dearbon. Mais rien n’aurait pu le préparer au feu cracheur qu’il était assez stupide pour penser qu’il était en train de sauver. Comme tant d’itérations d’anciennes demoiselles en détresse, cette Sue est très différente de son homologue comique à tous égards. Les puristes verront encore beaucoup de parallèles avec les pages!

Lorsque Ralph a rencontré sa future femme pour la première fois dans la bande dessinée, c’était sous le prétexte de chasser des voleurs de bijoux. Sur The Flash, c’est Sue qui travaille sous des prétextes. Elle se trouve également être la voleuse de bijoux. Cet ignoble nouvel anti-héros est un ajout passionnant à la programmation de l’émission, et Hartley Sawyer et Natalie Dreyfuss nagent dans la chimie. Nous espérons que cette paire verra une tonne de temps d’écran à l’avenir.

Le vol de Sue sert un but plus profond que son propriétaire charmant de Ralph après son chevalier blanc. Il s’avère qu’elle est elle-même après Black Hole, ce qui la rapprochera sans aucun doute de Team Flash plus tôt que tard.

Partez avec sa tête!

Lorsque le capitaine sera absent, les légendes feront la fête à la Révolution française. Bien sûr, le style de gestion d’Ava a toujours été un peu différent de ce à quoi l’équipe était habituée, et personne n’en tire plus que Zari 2.0. Malgré la frustration de perdre mon personnage préféré de la série, cette nouvelle itération de Zari a eu quelques semaines solides. Bien qu’elle ait d’abord voulu dire Ava de la fille au début, les deux se rencontrent tout au long de leur mission et finalement sauvent la journée. Cela inclut quand Zari fait la chose égoïste et se sabote accidentellement dans le processus.

Il semble également que nous verrons des extraits de la vieille Zari, comme en témoigne son histoire d’amour avec le beignet et son flash back après avoir fait un futz avec l’ordinateur la semaine dernière. À contrecœur, même cette nouvelle itération a été un ajout amusant maintenant qu’elle est de retour dans le mix.

Nous ne pouvons pas parler de cet épisode de Legends of Tomorrow sans reconnaître les superbes cheveux, maquillage, costumes et décors qui se sont déroulés cette semaine. Chaque aspect était magnifique, et cela inclut la robe de libération de Zari et son petit ami étrange s’more. Les Legends ne jouent pas toujours avec le budget comme le font les autres séries, mais cet épisode était une exception très amusante que j’espère que nous verrons plus à l’avenir.

Il ne peut y en avoir qu’un

Batwoman de cette semaine a répondu à ce qui se passait avec Beth et Alice de la manière la plus déchirante possible. Cet univers n’est pas assez grand pour eux deux, et Kate est obligée de choisir entre ses deux sœurs. Bien qu’elle finisse par prendre la décision évidente, cela ne rend pas l’appel plus facile pour le plus récent Caped Crusader de Gotham, et les émotions que nous voyons de Ruby Rose sont parmi les plus solides que nous ayons vues dans son mandat d’actrice. Peu importe ce qu’elle a fait, qui elle a tué et sachant qu’elle ne changera jamais, Kate se blâmera toujours pour la douleur d’Alice.

Il s’avère que Kate n’aura pas à faire face à la dévastation de laisser sa sœur Earth Prime mourir trop longtemps, car le fluage de papa de Mouse est revenu et a tiré sur Beth dans le dos en pensant qu’elle était Alice. Il s’avère également qu’Alice est un peu énervée que Kate soit prête à la laisser mourir. Il semble que les choses vont empirer pour les citoyens de Gotham.

Je l’expédie

Vous deviez savoir que cette section allait faire revenir Sue et Ralph. Le cadeau de Cécile Horton ne ment pas. Sue est une menteuse qualifiée, mais il n’y a aucun moyen qu’elle ait pu tromper les pouvoirs de l’empathe. Il se passe beaucoup de choses entre ces deux mannequins étoilés et ça va être une huée et demie pour le voir se dérouler.

Je compte sur toi

Bien que cela me tue de voir Brainy dans la douleur, son arc actuel est la meilleure chose que les scénaristes de Supergirl aient jamais fait pour son personnage. Lorsque Winn a laissé un vide d’humour, Brainy a été utilisé plus pour le soulagement comique qu’autre chose. C’est très excitant de le voir vivre son potentiel en tant qu’être le plus intelligent au monde. Savoir c’est ce qui me donne de l’espoir pour cet arc de Lex Luthor actuel.

Faire du brainiac le directeur du DEO est une décision que Lex soupçonne de travailler en sa faveur. Bien qu’il ait peut-être raison à court terme, je pense que nous allons voir Luthor rencontrer son match quand il s’agit de jouer aux échecs. Compte tenu de toute la douleur que Brainy a déjà endurée, cette journée sera passionnante.

Voici quelques-unes de mes choses préférées

Et maintenant, «Africa» de Toto.

Mick va à l’infirmerie pour avoir eu le béguin.

Moment de Leroy Jenkins de Brainy.

Mini-gang de filles d’Ava et Zari.

Sue a sauvé la vie de Ralph et lui a demandé poliment s’il voulait toujours qu’elle attende dans la voiture.

Winn reprenant le nom de Toy Man.

Même temps de chauve-souris, même canal de chauve-souris

Nous avons atteint le moment dans les saisons respectives de chacun où les mondes de chacun sont très compliqués. Iris West-Allen est toujours coincée dans un miroir, les escapades romantiques de Ralph Dibny, Brainy fait de son mieux et Nia Nal est toujours inexplicablement absente de l’histoire. Avec la crise étant aussi grande qu’elle l’était, il semble que nous verrons la série respective commencer à aller plus fort pendant une période où les épisodes peuvent généralement avoir connu une crise, ce qui signifie beaucoup de choses passionnantes dans notre avenir!

