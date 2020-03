“Notre temps est maintenant”: regardez la nouvelle bande-annonce de “Antebellum” de Lionsgate

Et si le destin vous choisissait… pour nous sauver de notre passé?

Il ne dure que 42 secondes, mais une toute nouvelle bande-annonce pour Lionsgate Antebellum est arrivé aujourd’hui, et il taquine à nouveau légèrement le «mystère époustouflant» que nous attendons.

Du producteur de Get Out and Us, celui-ci semble être une autre conversation puissante sur les relations raciales en Amérique, promettant d’être une horreur incontournable.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous pour en savoir plus…

Étoiles antebellum Janelle Monáe en tant qu’auteur à succès Veronica Henley, qui se retrouve prise au piège dans une horrible réalité et doit découvrir le mystère époustouflant avant qu’il ne soit trop tard.

Le film met également en vedette Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles, et Jena Malone.

Dans les théâtres 24 avril, Antebellum a été réalisé par Gerard Bush et Christopher Renz.