N’oubliez rien! Découvrez comment améliorer votre mémoire avec l’amande et le romarin

Les fruits secs sont une bonne source de vitamines, d’acides aminés et de minéraux essentiels à la santé mentale

20 avril 2020 19 h 21

La clé d’une santé optimale est une bonne alimentation, car manger des aliments sains fournit au corps les nutriments essentiels pour fonctionner correctement.

D’autre part, la combinaison de romarin avec des amandes grillées fonctionne comme un puissant complément naturel au profit de la mémoire, car ses propriétés aident à maintenir la mémoire de manière optimale.

L’amande contient de la phénylalanine, qui aide le cerveau à produire de la dopamine, de l’adrénaline et de la norépinéphrine, d’autre part, l’arôme du romarin peut améliorer la fonction neuronale, c’est-à-dire augmenter la vitesse de réponse du cerveau.

Pour tirer le meilleur parti des avantages de ces ingrédients, vous pouvez préparer une délicieuse recette en utilisant les ingrédients suivants:

1 pincée de poivron rouge moulu

3,7 mg de sel marin

340 grammes d’amandes fraîches entières

10 grammes de romarin frais

Comment 46 mg de chili ou de poudre de chili

préparation

Pour commencer, vous devez préchauffer le four à 165 C °, puis couvrir un plateau avec du papier sulfurisé, puis dans un récipient mélanger tous les ingrédients et l’étaler sur le plateau, et pour finir porter au four à 165 C ° 20 minutes et c’est tout.

.