Noughts and Crosses reviendra-t-il pour la saison 2? Les romans de Malorie Blackman regorgent de potentiel! – HITC

Noughts and Crosses s’est avéré être une montre captivante sur la BBC, mais y aura-t-il une deuxième série?

Attendre que l’une de vos émissions de télévision préférées soit renouvelée pour une autre série peut souvent être une expérience stressante.

Cela peut être pire pour les fans qui se frayent un chemin à travers toute une série, car ils sont souvent laissés attendre des semaines pour des nouvelles.

Pour les fans qui attendent les nouvelles d’une deuxième série de Noughts and Crosses de la BBC, ce processus a été divisé par les fans qui ont regardé sur BBC iPlayer ainsi que ceux qui regardent chaque semaine sur BBC One.

Cette question sur de nombreuses lèvres des fans est de savoir si Noughts and Crosses reviendra ou non.

Noughts and Crosses sur la BBC

Noughts and Crosses est arrivé sur BBC One et BBC iPlayer le 5 mars et la série de six épisodes est diffusée chaque semaine depuis.

La série raconte l’histoire d’un univers alternatif et se déroule dans un Londres fictif où la population est divisée en deux groupes principaux, les croisements supérieurs (noirs) et les noughts défavorisés (blancs).

La tension est si vive entre les deux groupes mais au centre de cette fracture est une histoire d’amour roméo-juliette entre un néant, Callum et une croix, Sephy, qui défient les volontés de la société d’être ensemble.

Y aura-t-il une deuxième saison de Noughts and Crosses?

Non confirmé.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas si Noughts and Crosses reviendra pour une deuxième saison sur la BBC.

Il n’y a cependant aucune raison de paniquer, car il faut généralement plusieurs semaines pour qu’une émission soit renouvelée une fois que les chiffres d’audience ont été calculés et analysés.

En plus de cela, il convient de se rappeler que, même si les téléspectateurs de BBC iPlayer peuvent avoir frappé toute la série, les téléspectateurs ont plusieurs épisodes de retard avec la série qui devrait se terminer sur BBC One le 9 avril, donc une décision sur la saison 2 pourrait être dans un certain temps.

Il y a encore beaucoup de potentiel!

Bien qu’il n’y ait peut-être aucune nouvelle d’une deuxième saison pour le moment, il y a certainement un énorme potentiel pour plus.

C’est parce que Noughts and Crosses est basé sur la nouvelle série du même nom de l’auteur de renom Malorie Blackman.

La première saison de l’émission de télévision est basée sur le premier livre Noughts and Crosses et au total, il y a cinq livres dans la série.

Cela signifie qu’il pourrait y avoir jusqu’à cinq séries de Noughts and Crosses si la série s’avère assez populaire, ce qui excitera sans aucun doute les fans de longue date.

Noughts and Crosses continue sur BBC One à 21 heures le jeudi soir jusqu’à la diffusion de l’épisode final le 9 avril. Si vous ne pouvez pas attendre cela cependant, les six épisodes sont disponibles en streaming maintenant sur BBC iPlayer.

