“Nous aimons ce que nous avons vu” – / Film

La version d’Amazon de La roue du temps continue de rouler. L’adaptation tant attendue du service de streaming des romans fantastiques acclamés de l’auteur Robert Jordan est «en bonne voie de production», selon le co-responsable de la télévision d’Amazon Studios. Vernon Sanders, qui a également déclaré: “Nous aimons ce que nous avons vu jusqu’à présent.”

Mise à jour de l’émission télévisée The Wheel of Time

“Nous n’avons pas vu la première coupe, mais le matériau issu de la production est incroyable”, explique Amazon. Jen Salke a déclaré lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association (via Deadline), attisant les flammes de l’espoir pour les fans de livres qui espèrent depuis longtemps voir une grande adaptation se concrétiser.

«Comme vous le savez, ces grands salons mondiaux de la construction prennent du temps à concevoir», a ajouté Vernon. «Il y aura des nouvelles au fil de l’année sur la série. Mais nous nous sentons incroyablement optimistes à propos de la série. »Malheureusement, tous ceux qui espéraient une date de sortie concrète – ou même un mois de sortie! – devra continuer à attendre, car bien que Vernon ait dit qu’il avait un trimestre de sortie en tête, il était “trop ​​tôt pour le dire maintenant”.

J’ai acheté le premier livre de cette série il y a un an ou deux, mais je n’ai pas encore trouvé le temps de plonger. Voici comment Deadline décrit l’intrigue:

La roue du temps se déroule dans un monde épique tentaculaire où la magie existe et seules certaines femmes sont autorisées à y accéder. L’histoire suit Moiraine, membre de l’organisation féminine incroyablement puissante appelée Aes Sedai, à son arrivée dans la petite ville de Two Rivers. Là-bas, elle entreprend un voyage dangereux et mondial avec cinq jeunes hommes et femmes, dont l’un est prophétisé comme le Dragon Reborn, qui sauvera ou détruira l’humanité.

En 2015, un pilote de télévision pour The Wheel of Time a été diffusé sans fanfare au milieu de la nuit dans le cadre d’un complot pour la société de production Red Eagle Productions afin de conserver les droits de télévision de la populaire série de livres. La société a ensuite entamé une bataille juridique avec la veuve de l’auteur Robert Jordan, mais il semble que tout a été réglé, car toutes ces parties sont désormais impliquées dans cette version.

Cette nouvelle adaptation a été annoncée pour la première fois en 2018 avec les agents de S.H.I.E.L.D. Rafe Judkins servant de showrunner, et le streamer a rapidement embauché l’ancien étranger Stranger Things Uta Briesewitz pour diriger et aligner un casting qui comprend Rosamund Pike comme Moiraine, Madeleine Madden comme Egwene Al’Vere, Marcus Rutherford comme Perrin Aybara, Barney Harris comme Mat Cauthon, Zoë Robins comme Nynaeve, et Josha Stradowski comme Rand Al’Thor.

