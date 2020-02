Nous analysons votre stratégie et votre manager fait le point

Le marché audiovisuel est de plus en plus segmenté. L’offre audiovisuelle s’est multipliée ces dernières années et c’est que l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché de la télévision a diversifié l’offre aujourd’hui. Dans notre pays, l’émergence de Netflix, HBO, Apple TV +, Filmin, Sky España ou Amazon Prime Video, qui sera rejoint très prochainement par Disney + et Hulu, entre autres, a également transformé le paysage télévisuel. Le spectateur a une plus grande gamme de possibilités lors du choix d’un produit, l’offre a augmenté et la compétitivité aussi. Ces dernières années, nous assistons à des mouvements importants dans le secteur, en plus de un changement évident de forme de consommation chez le spectateur; il ne regarde plus la télévision, il a évolué.

Atresplayer Premium

Et non, on ne parle pas de la fin de la télévision ouverte. Le public continue de consommer la télévision générale comme auparavant; le spectateur espagnol est toujours intéressé par les formats de divertissement de réseaux tels que Telecinco, Antena 3 ou La 1; Il est toujours attaché à la diffusion en direct de nouvelles ou de magacines quotidiennes et continue de consommer de la fiction espagnole produite par ces opérateurs. Mais il est vrai que de nouvelles habitudes de consommation ont été créées, notamment en termes d’émissions différées. Le spectateur veut choisir ce qu’il veut voir; mais il veut aussi choisir où le faire (il y a de la vie au-delà de la télévision) et quand le faire. Il est impossible de marquer le téléspectateur d’un calendrier de télévision. Pour lui Il est logique d’essayer de s’adapter à cette nouvelle forme de consommation et aussi faire face à la concurrence qui est déjà installée dans notre pays.

Un nouveau métier

C’est ce qu’Atresmedia essaie de faire avec la diversification de son contenu. Au-delà de la production télévisuelle ou cinématographique, le groupe communication a opté pour la télévision payante avec Atresplayer Premium, une plateforme que le groupe défend et qui n’est pas arrivée avec l’intention de concurrencer Netflix. “Notre situation ne sera jamais comparable à Netflix (…) ils ne manqueront pas de faire monter les prix à l’infini, ce que nous faisons, c’est ouvrir un nouveau modèle d’entreprise “, a expliqué il y a quelques mois Carlos Fernández, responsable du contenu d’Atresmedia Televisión. Il a souligné que l’objectif sera toujours” d’amortir nos produits d’une autre manière (…) entreprendre de nouveaux projets et donner de nouvelles fenêtres à ce que nous faisons“.

«Authentique» et «Votre visage me sonne»

Cela met-il en danger les émissions linéaires?

Ainsi, depuis cinq mois, l’objectif du groupe est clair: positionner Atresplayer Premium sur le marché. Dans les différentes campagnes publicitaires lancées, l’accent a été mis sur son prix, sa qualité de visionnage et surtout dans la prévisualisation du contenu qui sera ensuite proposé dans Antena 3 et laSexta et dans la première de la production originale. Ce pari clair ne pouvait pas nuire à l’audience et donc à l’investissement publicitaire de ses principales chaînes? José Antonio Antón, directeur de la programmation et des chaînes thématiques d’Atresmedia Televisión, répond à cette question et précise que “Le volume d’abonnés n’est pas comparable aux millions de téléspectateurs qui consomment en linéaire”. Le manager souligne que bien que le nombre de membres d’Atresplayer soit très bon, il ne met aucun risque sur l’audience de ce format. De plus, il est très clair que “comme nous l’avons vu dans d’autres pays (…) il y a certains utilisateurs qui choisissent de payer un abonnement et à partir de ce moment, ils choisissent de ne pas vouloir de publicité (…) ce sont des utilisateurs qui ne consommeraient pas de manière linéaire (…) donc nous complétons cette émission“.

L’aperçu du contenu: le premier grand atout

Pour sa part, Emilio Sánchez Zaballos, responsable de la vidéo en ligne et des plateformes numériques d’Atresmedia, explique à FormulaTV que jusqu’à présent l’équilibre est très positif; lui et son équipe sont “très satisfaits de l’évolution” de la plateforme. Le responsable explique qu’aujourd’hui “les abonnés consomment un volume important de contenus différents”, qui selon lui, “indique que l’étendue et la diversité du catalogue sont très attractives”. Dans ce catalogue, nous trouvons l’aperçu des espaces de groupe comme «Votre visage me sonne», «Authentic», «Nightmare in the kitchen» ou «Slips me», en plus de la fiction quotidienne d’Antena 3, par exemple. Ce fut la première astuce avec laquelle Atresplayer Premium a essayé de se positionner.

«Le nœud»

L’objectif de ce mouvement semble clair: conquérir ce spectateur qui n’est pas disposé à suivre la diffusion linéaire de ce contenu (que ce soit par la publicité ou par sa bande de diffusion) et cela ne le dérange pas de payer pour le consommer quand il le veut. La stratégie semble avoir fonctionné et est que, bien que le groupe de communication ne fournisse pas de données précises, Sánchez Zaballos déclare que “L’offre de prévisualisations avant la diffusion télévisée est très populaire. Être capable d’anticiper jusqu’à cinq chapitres sur la diffusion de la série quotidienne, par exemple, fonctionne très bien. “Cela met également l’accent sur la possibilité pour l’utilisateur de regarder du contenu en direct:” Nous prenons soin de l’expérience pour qu’ils puissent en profiter des émissions en direct de toutes nos chaînes et si elles ont raté un programme ou sont en retard peut accéder à la grille pour les sept derniers jours ou utiliser la fonctionnalité «recommencer» et regardez le live depuis ses débuts. “

«Premium Originals», quand la fiction est l’arme principale

Au-delà de l’aperçu du contenu, Atresplayer Premium voulait concentrer une partie de son engagement sur la première de son propre contenu, en particulier la fiction. Cette décision ne devrait surprendre personne; selon Sonia Martínez, directrice éditoriale des Atresmedia Studios et ancienne directrice de Fiction du groupe. Cela explique à FormulaTV que “vous ne pouvez pas rester en dehors des affaires où cela va (…) vous devez faire le pari et nous nous sommes clairement engagés dans la fiction parce que c’était le nôtre, c’était notre drapeau en tant que groupe et nous ne voulions pas arrêter d’être là (…) Avec Atresplayer Premium, ce qui a été fait, c’est de vouloir continuer avec la fiction comme fleuron“De cette façon, il semble clair que, bien que la production de divertissement exclusif ne soit pas exclue, la fiction a été utilisée, qui était historiquement ce qui fonctionnait le mieux chez Atresmedia, pour se positionner sur le marché national des paiements.

«Les gens parlent»

Une stratégie d’émission logique

Le groupe l’a déjà fait et est sous le label «Premium Originals». Cette marque comprend déjà des fictions exclusives telles que ‘El nudo’ (lancé en novembre), ‘#Luimelia’ (sorti en février) ou ‘Veneno’, qui commence le 29 mars. Les sorties de ses épisodes ont eu lieu tous les dimanches (déjà désignés comme jour de première officielle dans Atresplayer Premium) et hebdomadaires. Pourquoi ne pas lancer les saisons au complet? Étant donné que le nombre de produits exclusifs n’est pas trop élevé, il ne serait pas très logique de sortir une série complète, qui sera peut-être consommée en seulement deux à trois jours et annulera ainsi un effet appelé que la plateforme peut avoir chaque semaine à chaque lancement. Il est beaucoup plus logique de réserver un lancement par semaine pour essayer de créer une conversation sociale avec chaque première. Malgré cela, il est également logique qu’à l’avenir, lorsque le volume de production propre sera très élevé, certains produits sont lancés avec des saisons complètes et d’autres qui peuvent avoir plus de vie dans les réseaux, gardent leur diffusion hebdomadaire.

Voici comment fonctionnent les «Originaux Premium»

En ce qui concerne les performances de ces produits exclusifs, Sánchez Zaballos explique à FormulaTV qu’ils sont “le contenu le plus consommé de la plateforme” et il est clair qu’elles sont nécessaires dans la plateforme car “elles sont le grand différentiel de l’offre Premium et Ils fonctionnent très bien tant au niveau de l’attraction de nouveaux abonnés qu’en volume de consommation“. Parallèlement à cela, Atresplayer Premium a également opté pour des lancements dans des scoops de paris comme” La clôture “ou” Plus de 100 mensonges “ou le lancement de” People Talking (T2) “ou” Disons que je parle de Sabina “. Avec quel objectif? créer une conversation sociale avant son lancement sur une télévision ouverte ou d’autres fenêtres. Dans le cas de la fiction Good Mood, il n’était peut-être pas négatif que les téléspectateurs commencent à en parler sur les réseaux et commencent à se positionner avant d’être ouverts et linéaires. De plus, son lancement semble avoir très bien fonctionné sur la plateforme et c’est que Sánchez Zaballo explique à FormulaTV que sa première “a été la meilleure de l’histoire d’Atresplayer Premium“.

«#Luimelia»

Formats courts

Il semble clair que Atresplayer Premium est devenu un véritable laboratoire de test pour le groupe et la preuve en est son engagement sur les produits à épisodes de courte durée. Il est clair qu’au niveau international, il y a une nette tendance à production d’épisodes de moins de dix minutes et un exemple clair est Quibi, une plate-forme d’épisodes courts où des visages comme Sophie Turner, Steven Spielberg ou Jennifer Lopez travaillent déjà. Dans notre pays, Atresmedia a été l’un des premiers groupes à l’expérimenter. Sur la plate-forme, il a déjà des produits comme «Squad Command», «People Talking» ou «#Luimelia», qui ont des épisodes qui durent cela. Borja Glez. Santaolalla, créateur de ce dernier, nous dit que “Nous avons toujours aimé le concept de format court (…) qui permet de regarder la série à tout moment et sans trop la prolonger dans le temps”. Le créateur est également très convaincu que cela ne fait que commencer; est clair que “Le format des courts épisodes reste à explorer et continuera”.

‘#Luimelia’, le pari le plus transmédia

Et si nous parlons d’expérimentation, il est impossible d’oublier ‘#Luimelia’. Le spin-off moderne de ‘Amar es para siempre’ s’est concentré sur l’histoire d’amour de Luisita (Paula Usero) et Amelia (Carol Rovira). Sánchez Zaballos précise que “nous sommes vraiment satisfaits de l’accueil qu’il a eu” et souligne que “L’amour est éternel” “fonctionne également très bien sur la plate-forme”. Nous ne disposons pas de données sur leurs opinions, mais la conversation sociale qui a généré cette fois et est que, comme Atresmedia avance, le premier épisode a généré plus de 14 900 tweets de 1 500 auteurs uniques, a eu plus de 3,5 millions d’impressions réelles et était le 7e espace La plupart ont commenté la journée. Dans le cas du second, celui-ci a cumulé plus de 15 900 tweets (1 000 auteurs uniques), 2,7 millions d’impressions et était le 4ème espace le plus commenté de la journée tandis que le troisième, qui a réussi à dégager trois tendances parmi les plus commentées de la journée , était le troisième espace le plus commenté, avec plus de 15 300 tweets et 3,3 millions d’impressions.

‘Veneno’ et ‘#Luimelia’ (Atresplayer Premium)

Ce grand bruit social est causé par le fandom puissant du couple. Ses fans sont fidèles et génèrent un grand impact social; quelque chose d’impensable avec d’autres produits. Mais bon, la chose n’a pas été là et c’est que Ces résultats sont également donnés par le grand engagement transmédia mené par Anto García, donnant vie aux profils Twitter de Instagram des protagonistes. Quotidien, Luisita et Amelia tweetent et publient toutes sortes de vidéos, photos et publications fixes; complétant et anticipant même ce qui se passe dans la série. Ceux-ci interagissent également avec les fans et deviennent des personnes pratiquement réelles qui parlent également de choses qui se produisent au quotidien. Avec ce travail, ‘#Luimelia’ a réussi à traverser la plateforme et à devenir un produit puissant également dans les principaux réseaux sociaux.

Atresplayer Premium bat Mitele Plus

Cette stratégie a donné des résultats et c’est qu’aujourd’hui la plateforme dépasse déjà celle de Mediaset Espagne. Avec les données fournies par les deux groupes de communication, nous voyons qu’en décembre, Atresplayer Premium avait environ 125 000 abonnés, tandis que Mitele Plus en avait environ 124 000. Au lieu de cela, avant la fin de février, La plateforme d’Atresmedia est passée à 147 000 et celle de Mediaset a réussi à atteindre 135 000 abonnés. Pour l’instant, Atresplayer Premium va de l’avant et obtient son engagement à posséder sa fiction et sa prévisualisation de contenu pour avoir plus de suivi que le combo divertissement, réalité et football de Mediaset. Étant donné que l’investissement est peut-être plus important de la part du groupe Telecinco, il semble que pour l’instant dans le domaine du paiement, Atresmedia ait réussi à exceller.

Et l’avenir?

Maintenant Atresplayer Premium se prépare pour le lancement de ‘Veneno’, qui est sans aucun doute la grande première du groupe. La fiction créée par Los Javis pourrait aider la plateforme à avoir un plus grand positionnement social et c’est précisément que son grand défi est maintenant que: la marque ait une plus grande pertinence sociale, comparable à celle que les autres plateformes ont déjà aujourd’hui . Allez-vous l’obtenir? Nous en parlerons à l’avenir, lorsque plusieurs mois s’écoulent et voyons si l’engagement de diversification et de paiement de l’entreprise est bon pour le groupe.

.