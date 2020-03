Nous aurons un nouveau film de Final Destination

Bonne nouvelle pour les fans de la saga du film Final Destination, qui ne sont pas rares. Le créateur de la série Jeffrey Reddick et le producteur Craig Perry ont discuté de ce qu’ils prévoient pour le prochain film.

Dans une interview avec DigitalSpy, Reddick a annoncé que malgré le fait que le dernier film soit sorti en 2011, il prévoit que le sixième film de la saga n’est pas un redémarrage en tant que tel.

“Je pense que” redémarrer “est probablement un mot trop fort, on dirait qu’ils vont tout changer, mais c’est définitivement un film de destination finale. Craig est le maître de l’invention des ouvertures folles et de la création de pièces. Il m’a dit deux ou trois choses qui se passeront dans celui-ci et ce sera très amusant. Cela ne ressemblera pas à un film de destination finale », a-t-il déclaré.

Perry a révélé que le film se concentrerait sur un groupe de premiers intervenants, qui finiront probablement par être hantés par la mort comme pratiquement n’importe quel autre personnage de la série.

“Ces personnes font face à la mort tous les jours et prennent des décisions qui peuvent faire vivre ou mourir des gens”, a-t-il déclaré.

La série Destination finale était l’une des franchises d’horreur les plus populaires des années 2000, avec cinq films réalisés depuis 2000 et plus de 656 millions de dollars récoltés au box-office mondial. Pourra-t-il reprendre sa place au box-office après une absence de 9 ans?

