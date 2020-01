Nous aurons un Tamagotchi de Pac-Man pour son 40e anniversaire

Dans le cadre des célébrations des 40 premières années de Pac-Man, très bientôt nous aurons entre nos mains le premier Tamagotchi officiel iInspiré par le “manger des noix de coco”, qui viendra dans un écrin de luxe et le tout.

Dans cette version de vous pouvez nourrir votre Tamagotchi avec l’aide de Pac-Man, qui vous défendra également contre les fantômes. Dans cette version, vous pouvez faire pousser votre Tamagotchi chez jusqu’à 7 adultes différents, selon la façon dont vous en prenez soin. D’autres caractéristiques sont qu’au lieu de donner du riz à votre animal virtuel, vous allez maintenant donner des cerises.

L’appareil comprend deux mini-jeux, Pac Game et Catch Game, deux styles de boîtier différents à choisir et deux labyrinthes PAC-MAN à choisir; jaune et noir

Le nouveau PAC-MAN Tamagotchi sera disponible pour prévente le 5 février 2020 et en magasin le 15 mars 2020.

