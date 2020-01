Nous aurons une nouvelle série de Chucky, la poupée diabolique

Don Mancini, le créateur original de la franchise Child’s Play (mieux connue pour des vestiges tels que Chucky, la poupée diabolique), a développé une nouvelle série d’horreur télévisée appelée Chucky. Il y a presque un an, il a été signalé que le programme avait été adopté par la chaîne SyFy et nous ne savions pas grand-chose depuis lors, mais maintenant, la chaîne a officiellement annoncé le projet.

Évidemment, la série tournera autour de Chucky, mais contrairement au dernier film, l’histoire se concentrera sur la vieille poupée, cela signifie que nous pouvons peut-être entendre Charles Lee Ray, le tueur en série qui possède la poupée.

Don Mancini et le producteur David Kirschner développent le programme, ainsi que l’écrivain et producteur de télévision Nick Antosca, créateur de la série d’anthologie Channel Zero de Syfy. Mancini sera en charge de l’écriture de la série, sera comme showrunner, et dirigera également le premier chapitre.

Selon le synopsis SyFy:

«Après le ramassage d’un Chucky, la poupée est offerte dans une vente de garage, une ville américaine idyllique se transforme en chaos lorsqu’une série de meurtres effrayants commencent à révéler des hypocrisies et des secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis et d’alliés du passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les meurtres, ainsi que les origines indicibles de la poupée diabolique, un enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire. “

Mancini a déclaré que la série serait “plus sombre que jamais”. Ce sera très effrayant. » Espérons que la nouvelle série apporte le meilleur du classique de 1988.

