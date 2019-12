Nous aurons une nouvelle trilogie Star Wars axée sur le passé de l'empereur Palpatine

La direction de Rian Johnson dans une nouvelle trilogie Star Wars était en suspens après que Disney a accepté qu'il avait sorti de nombreux films Star Wars en un rien de temps et aussi, après l'annulation de l'autre trilogie qui serait en charge des créateurs de Game of Thrones semblait que le projet était en panne, mais tout semble indiquer que Johnson aura sa trilogie et se concentrera sur le passé de Dark Sidious.

Dans une interview de Entertainment Weekly avec le PDG de Disney, Bob Iger, il a été révélé qu'il y aura une nouvelle trilogie Star Wars avec Rian Johnson à la tête du projet qui se concentrera sur l'enfance de l'empereur Palpatine.

Selon Bob Iger lui-même:

«Le retour de l'empereur Palpatine a eu un bon accueil auprès du public et l'a laissé en vouloir plus, nous avons donc décidé de réaliser des films dérivés axés sur les origines de Palpatine. Dark Vador avait son histoire et il est maintenant temps de rencontrer l'Empereur. »

Non seulement cela, le réalisateur de Disney a confirmé le nom de certains acteurs qui joueront dans la nouvelle trilogie Star Wars dont le tournage débutera en 2020. On verra donc Tom Holland en tant que Palpatine et nous verrons également Galen Matarazzo de Stranger Things en tant que jeune Qui-Gon Jinn.

Rian Johnson a imprimé une marque très personnelle dans l'épisode VIII, Star Wars: The Last Jedi et qui a vraiment bouleversé la plupart des fans, mais si l'on considère les risques qu'il a fallu pour créer sa propre histoire il ne semble pas exagéré que Disney ait décidé de lui donner sa propre trilogie.

D'autre part, il serait préférable de laisser les personnages de la trilogie originale seuls pour créer de nouvelles histoires autour de l'univers Star Wars et se concentrer uniquement sur les clins d'œil aux films de la saga Skywalker, tout comme dans la série de The Mandalorien