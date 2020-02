Nous aurons une série sur El Eternauta

L’Argentine a donné au monde de superbes bandes dessinées et des œuvres, mais sans aucun doute L’Eternauta est le plus important de tous. Née de l’esprit du maître Héctor Germán Oesterheld et du dessinateur Francisco Solano López, cette bande dessinée est considérée comme l’une des pièces maîtresses de la science-fiction contemporaine et c’était une question de temps pour quelqu’un de la porter à l’écran.

Netflix et K&S Films produiront une série sur El Eternauta qui sera dirigée par Bruno Stagnaro, pour eux, ils investiront une somme de 15 millions de dollars, donc au moins pour l’argent ça n’arrêtera pas la chose. L’annonce a été faite par Reed Hastings, créateur de la plateforme.

«L’Argentine est l’un des dix pays comptant le plus d’abonnés au monde. Le Brésil et le Mexique l’ont battu de peu. Ce que nous allons faire, c’est continuer à investir dans le contenu », a déclaré Hastings.

La série devrait atteindre la plate-forme à fin 2021 ou début 2022, bien qu’aucune autre donnée de développement n’ait été publiée.

