“Nous avons apaisé les trolls avec toute notre ingéniosité”

‘Modern Family’ fait partie de la vie de millions de personnes depuis plus d’une décennie, mais, surtout, elle a façonné les trajectoires personnelles et professionnelles de sa vaste distribution. Comme beaucoup de ces interprètes, nous avons vu Sarah Hyland et Ariel Winter grandir et mûrir, mieux connues sous le nom de Haley et Alex Dunphy, et, sous peu, nous vivrons avec eux la fin de la série. À l’occasion de ce résultat imminent, les deux actrices ils ont partagé leurs réflexions, anecdotes et moments plus compliqués vécu pendant son temps investi dans l’une des sitcoms les plus populaires de l’histoire de la télévision.

Ariel Winter et Sarah Hyland avec Nolan Gould

Comment dites-vous au revoir à «Modern Family»?

Ariel Winter: C’est très triste. Nous nous aimons tous et la série, mais cela fait 11 ans et je pense que les gens sont prêts à faire de nouvelles choses. C’est dommage que nous ne nous voyions pas chaque semaine, mais ça fait la moitié de ma vie. Je suis entré avec 11 ans et j’aurai 22 ans quand j’aurai fini. C’est beaucoup de temps.

Sarah Hyland: Je suis très reconnaissant d’avoir participé à une série aussi longue. Les fans de la série nous contactent toujours et ils l’adorent toujours, ce qui est incroyable, mais je veux vraiment enregistrer la fin, pour tout absorber.

Combien Haley a changé au cours de la série?

SH: C’est incroyable de voir comment cela a changé au fil des ans. Si vous regardez l’intrigue et les arcs de tout le monde, je pense que Haley a le plus changé. Il a mûri. Il a toujours eu un grand cœur et aime sa famille, mais comme tout adolescent, il les déteste aussi dans une certaine mesure. Nous l’avons vue commettre et reconnaître des erreurs, puis les refaire, mais je suis très heureux de la façon dont elle a grandi et évolué. En cette saison, il y a eu des moments où elle a été forcée de mûrir encore plus, mais je pense qu’elle va bien. Chaque première fois, la mère doit vivre ce que Haley vit. Surtout si vous avez des jumeaux. Je pense que c’est merveilleux de voir le processus de devenir la mère qu’elle est maintenant.

Comment est-ce d’avoir des bébés sur le plateau?

AW: J’adore les bébés. J’ai beaucoup de nièces et de filleuls, donc j’ai l’habitude d’être entouré de bébés. Et cette saison, il y en a eu beaucoup sur le plateau, ce qui a été très agréable.

SH: Les bébés sont adorables. Avoir les bébés sur le plateau m’a fait réaliser que j’ai vraiment un instinct maternel. Il a été très beau et révélateur de le découvrir.

C’est la onzième saison de «Modern Family», comment c’est de grandir à la télévision?

AW: Si je suis honnête, je pense que c’est compliqué pour un enfant acteur de grandir à la télévision devant des millions de personnes, parce que toutes ces personnes pensent qu’elles vous connaissent. Ils pensent qu’ils savent tout de vous et qu’ils peuvent commenter tout ce que vous portez ou ce que vous faites, ou comment vous avez changé. Riche [Rodríguez]Nolan [Gould] et j’ai beaucoup changé au cours de ces 11 années, mais cela a probablement été plus facile pour les garçons.

Quelle a été la chose la plus compliquée de croître devant des millions de personnes?

AW: J’ai particulièrement détesté l’année où j’ai pris un appareil dentaire. Ce fut une année très étrange pour moi car j’ai aussi passé la puberté cet été-là. Il y avait des épisodes dans lesquels j’avais un appareil, mais une fois l’été passé, une fois que nous venions d’enregistrer, j’avais d’autres “choses”. Il avait l’air différent, mais il n’avait toujours pas surmonté la puberté. Au lieu de cela, il avait des «choses» qui étaient étranges.

Sarah Hyland et Reid Ewing dans «Modern Family»

À quels autres défis avez-vous dû faire face?

SH: Les trolls

AW: Si précise. C’est très compliqué de grandir devant des millions de personnes qui pensent à tout ce que vous faites; les gens qui ont un moyen gratuit de dire ce qu’ils veulent à tout moment. Les gens adorent Internet, donc cela a été difficile, mais Sarah et moi nous sommes très solidaires, ce qui nous a rendus plus forts à mesure que nous grandissions. Et maintenant, nous sommes plus âgés. Maintenant, nous sommes adultes.

SH: Les gens aiment particulièrement attaquer les femmes, mais je pense qu’Ariel est une femme impressionnante. Il a toujours été très mature et a traité tout avec beaucoup de grâce et de stabilité. Entre les deux, je pense que nous les avons apaisés avec toute notre aversion et notre ingéniosité.

Dans votre cas, comment c’était de grandir avec tant de gens, Sarah?

SH: J’avais déjà 18 ans quand j’ai commencé dans la série. J’avais déjà surmonté la puberté, mais si je regarde en arrière, il y a des saisons qui génèrent du rejet. Pas pour la puberté, mais pour d’autres problèmes de santé. Par exemple, je ne peux pas supporter la quatrième ou la cinquième saison parce que j’avais un mauvais visage pour Prednisone et j’ai attrapé environ 14 kilos. Je pense que c’est en même temps qu’Ariel a sorti ses “affaires”, et j’ai eu ce problème médical, ce qui n’était pas amusant.

Est-ce douloureux de se souvenir de cette période?

SH: Je ne trouve pas ça douloureux, c’est juste ennuyeux. C’est comme “Ugh!” Ma voie à suivre à cet égard est de savoir que je ne partagerai jamais une photo de la quatrième ou cinquième saison. Je m’en remets.

De quels moments aimez-vous vous souvenir?

SH: J’adore quand j’étais blonde dans la série. Les cheveux blonds me manquent. Cette époque coïncide avec le passage d’Adam DeVine à travers la série. C’était une personne formidable avec qui jouer avec lui était très amusant. Adam et moi avons pris très peu de temps, et cela ne m’est pas arrivé souvent dans «Modern Family». C’était la première fois que j’étais d’accord avec quelqu’un de mon âge dans la série.

Ariel Winter dans la dernière saison de «Modern Family»

Quelles sont les grandes réalisations de «Modern Family»?

SH: Je pense que la série a réuni les familles. C’est une bonne chose, surtout à une époque où les enfants et les adolescents peuvent être très éloignés de leur famille via les réseaux sociaux, les téléphones ou les ordinateurs.

AW: J’adore que vous puissiez toujours trouver quelque chose dans la série qui signifie quelque chose pour vous.

SH: J’y ai pensé … Je pense que les opérateurs et les concepteurs de caméras sont incroyables quand il s’agit de connecter la série avec le public. Le faux format documentaire fait que les gens se sentent chez eux quand on regarde directement la caméra. Les mouvements sont si grands que la caméra est un autre personnage de la série. C’est ce qui met le public. Cela leur fait sentir qu’ils voient non seulement une famille, mais qu’ils en font partie.

Que retiendrez-vous de l’ensemble à la fin de la série?

SH: Je décide toujours quoi attraper, mais je n’en ai aucune idée. La seule chose à laquelle je peux penser est le portrait de Haley et Dylan, mais il sera très rare de le mettre dans ma maison. Je veux quelque chose qui me rappelle la série, donc je dois bientôt décider. J’y travaille.

Vous sentez-vous désolé de dire au revoir à «Modern Family» ou vous avez envie de passer à quelque chose de nouveau?

SH: 11 ans, c’est long, et je compare le temps que j’ai passé dans la série avec l’idée d’avoir un invité à la maison, comme un meilleur ami qui vous rend visite de l’autre côté du pays. Vous l’aimez et vous voulez passer du temps avec lui, mais vous ne voulez pas en faire trop pour ne pas déranger les choses. Rien n’a encore été ruiné et je veux que cela reste ainsi. Je veux garder de bons souvenirs et ne pas y aller. Pour moi, Haley est très proche d’atteindre la fin qu’il voulait pour elle. Cela m’allègre beaucoup.

Ed O’Neill a toujours été le nom le plus en vue de «Modern Family», qu’est-ce qui vous manquera le plus de travailler avec lui à la fin de la série?

AW: C’est amusant … Nous avons fait un petit livre intitulé “Ed’s Tips”. L’une des choses préférées qu’il m’a dites était: “Pourquoi allez-vous vous lever alors que vous pouvez vous asseoir? Pourquoi allez-vous vous asseoir quand vous pouvez vous allonger? Pourquoi allez-vous vous allonger quand vous pouvez être maison?” Quand il m’a dit cela, je suis tombé sur le sol de rire, je ne pouvais pas le supporter.

SH: C’est hilarant.

AW: C’était épique. Nous manquerons tous de travailler avec lui. Pour être honnête, tout le monde nous manquera.

