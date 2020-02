Nous avons besoin d’un neuralyzer / film

Que se passe-t-il lorsque vous prenez deux des belles et charismatiques stars de Thor: Ragnarok et que vous les associez à la franchise de comédie de science-fiction à succès de Sony Hommes en noir? Il s’avère que vous obtenez l’effort minimum absolu de la part de toutes les personnes impliquées, et le plus amusant que vous aurez est de voir combien de temps vous pouvez durer avant de vous endormir. Regarder le Men in Black: International Honest Trailer ci-dessous pour quelques jabs supplémentaires au détriment d’un film MiB qui est en quelque sorte pire que Men in Black II.

Men in Black: International Honest Trailer

Après avoir jeté un coup d’œil à cette débâcle sans humour sans aucun effort pour créer une histoire captivante et divertissante, il n’est pas surprenant que le réalisateur F. Gary Gray voulait quitter la production ,. Enfer, je voulais quitter les théâtres quand je lui ai donné une chance, et je le laisserai certainement dans la poubelle dès que je le verrai dans les magasins.

Chris Hemsworth et Tessa Thompson fait pour un grand duo à Thor: Ragnarok, et les deux ont de solides côtelettes comiques. Mais ici, il n’y a pas une seule chose qu’ils disent qui soit drôle. Mais ils se donnent beaucoup de pouce. Les enfants adorent lever le pouce, non?

Soit dit en passant, nous ne plaisantions pas sur le fait de faire un pari avec vos amis pour voir qui peut rester éveillé le plus longtemps en regardant ce film. La torsion est que tous ceux qui s’endorment gagnent réellement, et tous ceux qui restent éveillés ne récupéreront jamais ce temps. Leçon apprise. Pouvons-nous récupérer ce mort de Men in Black et 21 Jump Street?

