“Nous avons choisi une fin courageuse pour” Les filles du câble “; celle que la série mérite”

Fin de la première fiction espagnole de Netflix. Création de la plateforme internationale de streaming et de Bambú Producciones Vendredi 14 février, première partie de la cinquième et dernière saison de «Las chicas del cable». La fiction à succès créée par Gema R. Neira et Ramón Campos, qui a Teresa Fernández-Valdés dans la production exécutive, dit au revoir définitivement et le fait avec dix épisodes de crise cardiaque dans lesquels l’histoire féministe la plus puissante de la plateforme sera fermée. Lidia sauvera-t-elle Sofia, la fille des anges? Oscar survivra-t-il à la répression de l’époque? Comment vivra la guerre civile qui a frappé notre pays les protagonistes de l’histoire?

Teresa Fernández-Valdés, Ana Fernández, Blanca Suárez et Nadia de Santiago

FormulaTV a pu discuter avec Teresa Fernández-Valdés, l’une des fondatrices de Bambú Producciones et productrice exécutive de cette fiction, pour analyser la dernière saison de ce qui était autrefois la première série espagnole de Netflix. Le showrunner nous raconte comment ils ont fait face au changement de travailler avec des réseaux généralistes en open pour le faire avec une plateforme de streaming américaine; en outre, Il nous raconte les dix derniers épisodes de «Les filles du câble» et donne quelques coups de «Jaguar», la nouvelle série du producteur avec Blanca Suárez devant.

Comment voyez-vous cette dernière saison de la série?

Dans la société de production, cette série nous a beaucoup marqués. Nous sommes heureux d’être venus ici, mais nous regrettons également que ce soit fini. Je pense que c’est une sage décision de mettre la touche finale à une série qui nous a tant apporté. C’est une grande marque et elle restera toujours dans l’histoire de Netflix. Il sera toujours présent, car la plateforme vous permet de le voir autant de fois que vous le souhaitez ou d’avoir un nouveau public qui arrive le découvrir à ce moment-là. Je pense que c’est une série qui vieillira bien, qui n’est pas complètement liée à un certain temps, mais que nous utilisons le passé pour parler des problèmes actuels. Je pense que cela va durer longtemps, donc nous pensons que c’est un adieu plus du point de vue de la production, mais pas de la consommation. Je suis sûr que nous continuerons à parler des «filles du câble» pendant longtemps.

«Les filles du câble» nous a beaucoup marqué dans Bamboo

La série continue de très bien fonctionner. A-t-il coûté de prendre la décision de le fermer maintenant?

Oui, mais cela ne faisait aucun doute. Une fois qu’il a été convenu, il n’y a pas eu de tentation de dire “oh, nous ne la tuerons pas!” Nous étions clairs et les filles étaient claires. Ils savaient que nous allions raconter une histoire. En principe, nous avions parlé de faire quatre saisons, mais nous avons dit “hé, nous sentons les personnages vivants et nous voulons dire autre chose”. Ils ont été les premiers à dire “eh bien, j’écoute, dis-moi ce qui est dans ta tête et si cela a vraiment du sens et ne tend pas la gencive, allons-y.” Quand cette présentation a été faite, pour faire un tour et les rendre plus mûrs, pas si douteux, mais ils l’avaient déjà dit: ils arrivent dans une Espagne dévastée et tout ce pour quoi ils se sont battus a sauté dans les airs, alors ce C’est une lutte quotidienne. Vous ne pouvez pas baisser la garde, car homme ou femme, il y aura quelqu’un de plus fort prêt à vous tuer, vous devez donc être sur vos gardes et fort. Et aussi pour le relier à nouveau aux nouvelles et dire “maintenant je comprends pourquoi je continue de me battre pour ça”. Je pense que c’est une saison où vous pouvez découvrir la raison de beaucoup de choses. Une saison qui a une valeur ajoutée de production, car nous avons osé faire plus d’extérieurs, faire plus d’action et nous éloigner un peu plus de l’entreprise sans la perdre de vue.

Vous avez pris en compte l’avis des actrices, comment s’est déroulé ce processus pour qu’elles puissent développer leurs personnages?

En fait, la première chose que nous avons faite a été de passer ce premier filtre pour proposer que la série continue. Lorsqu’ils ont demandé ce que nous avions en tête, nous leur avons dit ce qu’il leur semblerait d’aller dans une guerre civile et d’amener les personnages à une limite extrême des émotions et au personnage de s’ouvrir et de découvrir son essence. Dans les situations limites, vous verrez toujours le bon ou le mauvais visage de chacun. Cela semblait attrayant. Le fait de la guerre civile aussi, car c’est un sujet tabou et le faire de manière élégante me semblait également séduisant.

Avec ‘Cable Girls’

Nous avons ensuite partagé avec Ramón Campos et Gema Rodríguez Neira, les créateurs de la série, et María José Ruztarazo, la coordinatrice du scénario. Nous avons ensuite fait une rencontre avec les filles et proposé ce qui allait arriver à chacune. Puis, sans l’avoir suffisamment écrit, si quelqu’un disait: «Je me sens avec la peine de le dire», j’aurais pu le changer. Mais ils ont adoré. Quand ils ont fait leur propre discours, ils vous ont déjà donné des indices sur ce qu’ils avaient connecté, ce qui les a motivés. Voilà donc ce que nous avons potentialisé. Et puis il y a eu la fin, qui toujours avec la série est un drame: où mettre fin à cette histoire? Pourquoi ça s’arrête là? Cela, nous voulions également être d’accord avec eux, car si après quatre ans vous arrivez dans un endroit où vous vous sentez déçu vous-même … Ensuite, il y avait un engagement envers le public que ces héroïnes allaient être jusqu’à la fin et jusqu’à leur dernière conséquences et, à tout moment, nous proposons deux possibilités. L’un était un peu plus conservateur et l’autre courageux. Netflix nous a demandé laquelle nous préférions et nous avons dit qu’en tant que «Cable Girls», nous voulions la courageuse. Je pense que tous ont été laissés avec un très bon goût et moi aussi. Je pense que nous avons la fin que la série mérite.

Est-ce une extrémité 100% fermée?

La fin est une fin. Ne laissez pas une balle au public pour dire “ceux qui pensent quelque chose!”. Mais c’est un plaisir de travailler avec ces actrices, alors si un jour le Martien nous demande un prequel, ça pourrait l’être. La série est vivante. Imaginez que dans deux ans les fans se retranchent et disent “nous voulons voir les câbleuses pour la dernière fois ensemble” et Netflix décide de faire quelque chose. Ces possibilités dans la fiction existent toujours, mais aujourd’hui la fin est fermée.

Nous avons senti les personnages de «The Girls of the Cable» toujours vivants

Que c’était la dernière saison, cela vous a-t-il permis de risquer beaucoup plus?

Bien sûr, il y a beaucoup de méchants qui méritaient de mourir. Nous ne le laissons pas à mi-chemin. Chaque fin de chaque chapitre vous laisse “wow!” La première partie de la saison est très puissante, mais la deuxième partie est beaucoup plus.

Est-ce une saison plus historique?

Au cours des saisons précédentes, ce qui s’est passé en Espagne était en arrière-plan, mais était plus dilué, mais maintenant nous nous en sortons pleinement. Ce que nous voulons, c’est préciser que cette saison n’est pas si un colonel est un républicain ou son nom exact, mais comprendre que l’Espagne était divisée, que c’était une situation qui les a amenés à se suicider pour un problème idéologique. Peu m’importe comment chacun s’appelle, si ce qui est brutal, c’est que le conflit sur les idéaux arrive sur ce site. Puis le discours s’est levé et nous avons effacé de nombreuses références en assemblée, car nous connaissons notre histoire, mais l’Américain ou le Chilien ne connaîtront pas l’intimité de l’Espagne. L’important, c’est qu’il savait ce qui s’est passé et quelles conséquences cette guerre a eues ici.

Tout cela commence par le retour en Espagne du personnage de Denisse Peña, Sofia.

Oui, parce qu’elle est une aventurière comme sa mère. Nous pensons que les nouvelles générations avec leurs filles sont vraiment de nouvelles filles du câble: des tantes courageuses et audacieuses. Sofia est donc une fille qui a perdu son père et sa mère. Elle perd sa mère d’une manière très triste et est une femme qui a été élevée avec le soutien de Lidia à New York, mais elle est une tante avec la race de sa mère: combattante, combattante et a de très beaux souvenirs qui Ils partent cette saison. Par exemple, rappelez-vous comment vos parents se sont battus, qui étaient à l’origine de tout. Cela a marqué sa vie. Cette fille qui se sent en quelque sorte perdue parce qu’elle n’a aucune référence maternelle ou paternelle, sait qu’elle est née dans un pays mais toutes ses références lui viennent par la presse; alors elle veut découvrir, car elle sent que Lidia est géniale mais dans une bulle, alors elle dit: “Je prends des choses et je pars.”

Dennise Peña dans «Les filles du câble»

Le fait qu’elle s’aventure et que la mémoire des anges pèse sur chacun d’eux, leur fait dire “nous devons sortir cette fille de là-bas, parce que nous avons promis que nous prendrions soin d’elle comme une fille de plus et si sa mère n’était pas là pour la sortir” , nous devons le retirer. ” Ensuite, l’évolution d’eux-mêmes est belle, car ils vont compter sur Sofia pour usiner de nouvelles choses. Ils n’essaient pas de la réduire à une fille, ils savent qu’ils auraient fait de même. Puis quand elle quittera le bourbier, ils diront “attendez, Sofia peut nous aider dans ce domaine” et la présentera un peu dans ses propres aventures.

Le personnage d’Oscar cette saison va devoir se rhabiller et se comporter comme une femme, comment ce complot a-t-il été soulevé?

Je pense que c’est merveilleux et c’est l’une des choses dont je suis le plus fier, car je pense que nous avons parlé à plusieurs reprises de la transsexualité d’un personnage, de ce qu’il est et de ce qu’il veut être pour être si loin dans un endroit mal Mais nous n’avions jamais dit à quel point il était frustrant pour une personne qui avait déjà atteint cette liberté et de s’exprimer en tant que telle, de devoir revenir en arrière. C’est terrible que vous ayez fait tout le voyage avec le personnage de Sara et la conversion à Oscar et que vous le vouliez déjà comme Oscar. Et maintenant, certains méchants lui disent qu’il est un rejeton de la nature et qu’il fait la faveur de se comporter et de s’habiller comme Dieu le commande en tant que femme. Et en voyant Oscar devant un miroir en tant que femme, vous dites “quelle douleur et comme c’est horrible de vivre comme ça!” Je pense que la communauté homosexuelle et transsexuelle a toujours été très liée aux filles et je pense qu’il reverra ici un discours qui reconnaît à nouveau les situations qui continuent de se produire.

Les ‘Cable Girls’ sont des héroïnes jusqu’à la fin

Il m’est arrivé avec une femme qui est née avec un pénis qu’ils le nomment comme un garçon et ils le traitent comme un garçon, mais à six ans il dit que c’est une femme et, un jour, les parents, acceptant déjà la situation, l’emmènent acheter son vêtements et c’est le plus beau jour de sa vie. Mais soudain, le lundi arrive et ils disent “vous devez retourner à l’école”. Mais je leur ai dit “je ne suis pas celui-là”. C’est un complot très nécessaire et en même temps beau et courageux. Nous voulions vraiment dire quelque chose comme ça parce que le discours est toujours ouvert si c’est volontaire et nous en sommes déjà à un autre point.

En tant que producteur, comment le changement de paradigme est-il passé de travailler avec des chaînes généralistes à le faire avec Netflix?

Avec Netflix, nous avons dû faire un ajustement pour apprendre à nous connaître: pour savoir comment fonctionne l’industrie américaine et espagnole, et comment nous pouvons enrichir les deux. Ils sont venus avec une mentalité de communication, d’appels quotidiens, de reportages quotidiens, de suivi … Nous nous sommes d’abord sentis un peu agressifs car la relation avec les chaînes en Espagne est différente. On pouvait penser que c’était un manque de confiance, qu’ils ne croyaient pas que nous travaillions sur le projet, nous ne savions pas comment le lire. Ensuite, lorsque la pression est devenue quelque chose de grand, nous leur avons fait savoir et ils ont dit “pourquoi ne l’avez-vous pas dit avant?” et que nous pourrions adapter la situation. Son équipe était également à Los Angeles et à neuf heures d’intervalle. Cela a également beaucoup conditionné. Il y a eu un apprentissage.

Denisse Peña dans «Les filles du câble»

Comment avez-vous vécu ce silence autour du public?

Horrible (rires). Maintenant parce qu’ils commencent à publier les dix premiers, mais ni l’un ni l’autre. Ils nous disaient “ça va bien, ne t’inquiète pas”. Ici, un week-end, les gens ont demandé quand une deuxième saison viendrait et j’ai dit “mais messieurs si ce n’est pas écrit”. Il y a eu un changement brutal de rythme, car ce sentiment d’appeler … Par exemple, on ne pouvait pas risquer l’éclairage car pouvoir voir la série sur un mobile signifie que j’ai besoin d’avoir assez de lumière et de gros plans car c’est un élément clé. Nous avons beaucoup appris. Ou nous avons soulevé des conflits et dit “c’est que cela a été dit en Espagne des milliers de fois”, mais bien sûr, ils nous ont dit de réfléchir à la situation en Amérique latine, où les femmes naissent pour la première fois. Alors ne pensons pas que ce discours reste ancien, car il va se connecter avec d’autres pays ou cultures.

Avec Netflix, vous préparez également ‘Jaguar’, parlez-nous-en un peu

Nous ne pouvons rien dire, mais je confirme qu’il y a bien Blanca Suárez, qui a déjà été annoncée. C’est encore une série très ambitieuse sur une veste nazie. Jouons avec une histoire vraie. Nous avons beaucoup documenté et il y a une histoire vraie, très attrayante et très intéressante, bien qu’évidemment ce soit de la fiction, nous ne parlons pas d’un vrai personnage. Il s’agit de quelque chose qui ne cesse de nous étonner et de mettre sur nos cheveux hérissés tout ce qui a été subi avec ce qui était le nazisme et comment les Juifs ont été traités à l’époque et ce qui est arrivé à toutes ces personnes. Il n’aura pas de point romantique, car il a une langue différente et est un genre différent. Il a une femme très courageuse, mais c’est plutôt une histoire de vengeance, bien que le message ne soit pas cela. C’est un autre discours et un autre genre, bien que l’amour soit partout. C’est une couche qui arrive beaucoup plus tard.

.