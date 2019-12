Nous avons de nouvelles images de The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier sera la première série télévisée du MCU et bien que l'intrigue de l'émission soit encore un mystère, Je peux dire que dès que nous le verrons, il y aura… oui, beaucoup d'action. Ou du moins, c'est ce que je pense après avoir vu cette énorme série d'images de la série qui sera diffusée sur le service de streaming Disney +.

Le site spécialisé dans les paparazzis Just Jared nous a apporté beaucoup, beaucoup de nouvelles images de l'ensemble d'enregistrement de The Falcon and the Winter Soldier, dans lesquelles nous avons pu voir un nouveau regard sur l'apparition de Bucky Barnes (Sebastian Stan), Sam Wilson (Anthony Mackie ), Sharon Carter (Emily VanCamp) et Helmut Zemo (Daniel Brühl). Mais pas seulement ça, mais aussi les images ont révélé une séquence d'action, Dans lequel, pour une raison étrange, le sympathique Sam Wilson a l'air très élégant, et bien, Bucky a toujours le même style rebelle à l'ancienne.

Stan lui-même a récemment assuré à Comicbook que The Falcon and the Winter Soldier sera "cool et un peu fou".

«Tout ce que je peux dire, c'est que c'est nouveau et différent de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Je veux dire, ce sera totalement en ligne avec tout ce qui s'est passé et ce que nous avons vu, etc., mais ces personnages gagnent un kilométrage supplémentaire en termes de savoir qui ils sont maintenant, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent, et il y a beaucoup d'action, de comédie »at-il ajouté.

Voici les images:

(Photo: Just Jared)

Nouvelles images Falcon and the Winder Soldier

Nouvelles images Falcon and the Winder Soldier

Nouvelles images Falcon and the Winder Soldier

Nouvelles images Falcon and the Winder Soldier

Nouvelles images Falcon and the Winder Soldier

Nouvelles images Falcon and the Winder Soldier

Actuellement, les enregistrements de The Falcon et du Winter Soldier ont lieu à Atlanta, aux États-Unis. La série devrait être publiée à l'automne 2020 chez Disney +.

