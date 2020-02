Nous avons déjà des gagnants pour la fonction spéciale de «The Invisible Man»!

À la fin du XIXe siècle, H.G. Wells (connu pour des œuvres telles que War of the Worlds et The Time Machine), a publié l’une des œuvres les plus innovantes du genre science-fiction sous le titre The Invisible Man o L’homme invisible sur un sujet mystérieux qui arrive dans une ville avec des bandages sur le visage, pour le couvrir, ainsi que de gros manteaux qui ne révèlent pas son corps. La raison? Le même titre le définit: l’homme a réussi à être invisible et profite de sa condition pour voler des choses aux gens jusqu’à ce qu’il devienne une véritable menace.

Cette histoire C’est un classique de la littérature qui a eu plusieurs adaptations au grand et au petit écran. Et ce 2020 verra à nouveau une adaptation de l’œuvre, ou plutôt, la prémisse de l’histoire. Il s’agit de The Invisible Man réalisé par Leigh Whannell, connu pour être l’un des créateurs de la franchise Saw.

Cette nouvelle production met en vedette Elizabeth Moss, qui donne vie à Cecilia Kass, épouse d’un scientifique millionnaire qui enquête secrètement sur la formule de l’invisibilité. Après des années de violence psychologique et physique, Cecilia décide de quitter son mari avec l’aide de sa sœur et de quelques amis … et le lendemain, étonnamment, Ils révèlent que son mari s’est suicidé.

Cependant, C’est un sociopathe qui ne prendrait presque pas sa vie et, surtout, il ne pourrait pas donner tout son argent et ses biens à sa femme. Et voilà comment Cecilia, quand elle essaie de surmonter le duel, Elle commence à percevoir une présence étrange dans sa maison, découvrant que c’est son mari, qui a réussi à devenir invisible. Sans aucun doute, c’est l’un des films les plus attendus de la saison, et comme nous savons que vous voulez le voir avant tout le monde, nous avons une fonction avant la première à laquelle vous pouvez aller.

