Nous avons discuté avec le directeur de la photographie mexicain Rodrigo Prieto de «The Irishman»

Remarque: Ce lundi 13 janvier, les nominés aux Oscars 2020 ont été annoncés dans leurs 24 catégories. L’un des plus importants, bien sûr, est la meilleure photographie, car il combine deux des aspects les plus importants du cinéma, technique et artistique. Dans cet aspect de l’industrie, les Mexicains se sont toujours démarqués et ce 2020 n’a pas fait exception avec la présence de Rodrigo Prieto parmi ceux nominés pour leur travail dans The Irishman de Martin Scorsese.

Les Mexicains ont beaucoup de choses à dire. Des histoires parlées, chantées et même des blagues, mais il y a toujours quelque chose à dire, propre ou étranger. Cependant, le mieux que nous puissions faire est de raconter ces histoires et leurs personnages à travers des images. Si vous nous croyez, il suffit de revoir la filmographie mexicaine pour découvrir qu’au-delà d’un scénario (avec des dialogues décisifs, oui), Nos films sont soutenus par la photographie.

Et nous devons nous en attribuer le mérite, car ce n’est pas facile. De grands cinéastes ont marqué le cinéma national comme Gabriel Figueroa, qui a contribué à l’imaginaire visuel et créé un précédent pour raconter visuellement des histoires. Des films comme Chucho el roto, Allons-y avec Pancho Villa, Wildflower, La perla, Los Olvidaos, entre autres, sont la preuve ultime du génie de Figueroa et des Mexicains.

Alex Phillips (Canadien et mexicain) Le cinéma de l’âge d’or se définit également comme plus qu’un photographe, mais comme un créateur d’ambiances. Son travail est protégé dans des centaines de films, mettant en lumière le Père Noël de 1931, le premier film sonore du cinéma mexicain, mais sans oublier tous ses collaborations avec Julio Bracho.

Et pour que nous puissions faire un tour. De Manuel Álvarez Bravo, Victor Herrera, Agustín Jiménez et Ángel Goded, aux photographes «contemporains» comme Emmanuel «El Chivo» Lubezki, Tonatiuh Martínez, Guillermo Navarro et, avec distinction principale, Rodrigo Prieto.

Prieto a collaboré dans plusieurs films internationaux et avec des réalisateurs de renom tels que Alexander de Oliver Stone, Brokeback Mountain à partir de Ang lee (Photographie nominée aux Oscars), Babel de Alejandro Gonzalez Iñárritu, Le loup de Wall Street et le silence de Martin Scorsese. Avec ce dernier, il a fait un plus grand nombre de collaborations, devenant la personne qui déchiffre, pour ainsi dire, Les idées de Scorsese pour les transformer en images.

Leur dernier travail ensemble est The Irishman, l’un des films les plus attendus de 2019, avec Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino, et qui a été présenté en première dans certaines salles de cinéma traditionnelles le 15 novembre, mais fera bientôt partie du catalogue Netflix.

L’Irlandais n’a pas été l’exception pour Prieto ou Scorsese. Donc, avec un film aussi important, Nous nous sommes assis pour discuter avec le directeur de la photographie de la première de ce film au Los Cabos International Film Festival.

Rodrigo nous a parlé des différences entre prendre une photo «conventionnelle» et travailler sur un projet qui exploite les ressources technologiques telles que les effets visuels et les effets de vieillissement. Le personnage de De Niro, Frank Sheeran, il a été rajeuni en faveur de raconter une histoire qui traverse différents moments de sa vie, en se concentrant sur un moment où l’acteur devrait paraître plus jeune.

Comment cela a-t-il affecté le travail de Prieto dans la cinématographie d’un film de trois heures et demie? Et il nous a non seulement dit cela, mais aussi le travail admirable de certains de ses collègues et quel est le point ce qui définit la photographie dans une production cinématographique.

