“Nous avons fait ce que nous pouvions”

Toute mesure de précaution est bonne pour prévenir le risque d’infection par Covid-19. Au début, il a été décidé de les réaliser sans public, mais les mesures changent quotidiennement. Maintenant, il existe de nombreux programmes en direct qui ont été suspendus pendant d’autres ont réduit leur équipement autant que possible pour éviter la propagation et aussi pour que le plus grand nombre de personnes restent à la maison.

Ana Rosa, dans «Le programme Ana Rosa»

“Le programme Ana Rosa” a pris une nouvelle mesure depuis le mardi 17 mars pour réduire encore l’équipe et éviter le risque de contagion. De cette façon, le magazine Telecinco dispense désormais de l’équipement de maquillage, laissant cette fonction à chacun de ceux qui apparaissent dans l’image. Cela a été commenté en direct par Ana Rosa Quintana elle-même au début de la diffusion.

Après avoir présenté à la table des collaborateurs, le présentateur a plaisanté avec Dani Moreno sur ce sujet: “Il n’a aucun problème sans maquillage parce qu’il est sombre”, a expliqué Quintana. provoquant le sourire des personnes présentes. Même ainsi, il l’a suivi et l’a averti: “Vous allez passer de l’enfermement, hein. Mais vous êtes sombre et beau.”

“Nous avons fait un cours de maquillage”

María Claver, qui était à la table de jeu Mediaset, a été claire: “Nous avons fait ce que nous avons pu”, à laquelle le présentateur a ajouté: “Nous avons fait un cours de maquillage”. Faisant une revue de la façon dont chacun a été, Quintana leur a dit qu’ils étaient tous très beaux (en plus de Claver, Esther Palomera était là), tout comme José Carlos Díaz, qui était également présent et avait une mention spéciale.

