“Nous avons fini la fête”

ABC Studios Stage 5 a vécu dernier jour de tournage de l’un de ses habitants les plus anciens: la «famille moderne». En onze ans, la sitcom primée a déployé ses enregistrements dans cet espace, qui Il est devenu la deuxième maison de sa vaste distribution, dont les réactions lors de cette dernière journée via Instagram n’étaient pas attendues.

Avec cette vidéo, qui met en évidence l’étendue de l’équipe technique et créative de la série, Sofia Vergara a fait ses adieux avec une “fête terminée” qui résume assez bien le sentiment général. Son fils de fiction, Rico Rodriguez, a posé à côté de son vestiaire, annonçant que c’était la dernière fois qu’il allait pouvoir le faire, tout comme Ariel Winter et Jesse Tyler Ferguson.

Eric Stonestreet n’a pas voulu manquer le moment et a également publié ses adieux particuliers et symboliques: “Onze ans à sortir et à entrer par cette porte ont été passés en un instant“Et les protagonistes n’ont pas été les seuls à envahir Instagram pour exposer leurs derniers mots, puisque l’une des invitées les plus spéciales à ce dénouement, Elizabeth Banks, qui réincarnera Sal, a également tenu à remercier ses collègues d’avoir pu Faites partie de ce phénomène: “Encore une fois avec émotion (et quelques larmes). Félicitations à tous et Un grand merci à mon cher Jesse Tyler Ferguson de m’avoir invité à la fête il y a onze saisons. “

Entre chansons et larmes

“Nous sommes tous très tristes et joyeux, car cela fait onze ans“, a déclaré Vergara dans l’une de ses histoires. Avec ces publications éphémères, le reste de la distribution a également entamé une tournée de l’ensemble, soit avec le portraits réalisés par Sarah Hyland à tous ses collègues protagonistes ou avec l’image du cadre d’une porte où vous pouvez voir comment Nolan Gould et Winter ont grandi au cours de la dernière décennie. Finalement, toute l’équipe a chanté, en guise d’adieu, “Good Riddance (Time Of Your Life)” de Green Day.

Cependant, pour dire au revoir, nous devrons encore attendre un peu, car la fin de “Modern Family” sera diffusée le 8 avril sur ABC. En Espagne, nous pouvons le voir à travers Neox et FOX.

