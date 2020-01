“Nous avons le même humour et le choc générationnel donne le jeu”

Le voyage qu’ils ont fait à Una Pringada et Nuria Roca à travers les États-Unis est sur le point de voir le jour, car TNT a déjà annoncé que «Road Trip» sera présenté en première le dimanche 26 janvier. Tout commence lorsque les deux, avec l’intention d’aller à New York, traversent l’océan avec l’inconvénient que le vol est détourné vers Miami et qu’ils décident de partager une voiture pour se rendre ensemble à la Big Apple.

Esty Quesada et Nuria Roca présentent «Road Trip»

De FormulaTV, nous sommes venus à la conférence de presse pour connaître les détails de cette série factuelle produite par Atresmedia Studios et WarnerMedia dans lequel à travers 5 chapitres, les deux apprendront à se connaître et ils partageront avec les spectateurs toutes leurs expériences pendant le voyage, ainsi que leurs différents regards sur les gens et les paysages qu’ils trouvent sur leur chemin. Ce qui est clair, c’est que le voyage a permis de rencontrer deux femmes qui semblent, a priori, n’avoir rien en commun.

«J’avais une référence d’Esty parce que mon fils m’avait fait part de quelques vidéos en particulier. Je n’avais plus d’informations. Quand j’ai appris que nous allions faire le projet, je ne voulais pas en savoir plus “, reconnaît Nuria Roca, tandis qu’Ety Quesada parle ainsi de son partenaire: “Je savais qu’elle était une présentatrice très élégante et emblématique, qui vous avait gardé à l’esprit pendant mes années devant la télévision.” Cependant, Roca ajoute que “comme dans tout, il y a un processus d’adaptation”.

Ils sont devenus de grands amis

Malgré tout, je suis une Pringada heureuse de la relation qu’elle a eue avec son partenaire: “Nous nous connectons beaucoup, nous avons le même humour. Nous rions beaucoup, nous parlons de beaucoup de choses personnelles” et reconnaît même que “Nuria est la meilleure”. Roca a aussi de bons mots pour Esty, qui “quand tu la regardes dans les yeux, peu importe sa gravité, elle te sourit. J’aime vraiment son sens de l’humour. Et ce choc générationnel nous a donné beaucoup de jeu.”

Esty Quesada et Nuria Roca, dans la présentation de «Road Trip»

La présentation était également d’Eva Merseguer, l’une des directeurs du programme, qui a expliqué que “le parcours a été complètement surprenant pour eux. Nous leur avons donné une adresse et parfois une prémisse”, à laquelle Nuria Roca ajoute: “Les actions ont été soulevées puis elles nous ont laissé courir“Parce que ce voyage a pris beaucoup de temps et que chacun en a profité à sa manière:” J’ai dépensé 146 $ en chapeaux rigolos “, se souvient Quesada.

Le réalisateur dit que “cela a été 17 jours de tournage” et explique comment le format sera: “Esty communiquera toujours à travers ses histoires, des encarts avec des déclarations, et Nuria à travers une interview lors d’une visite intemporelle où elle parle du programme.” “Road Trip” est un projet ambitieux et Merseguer déclare que “bien qu’il commence comme un projet très proche du divertissement, Nous avons toujours voulu l’aborder de la fiction pour nous occuper de tout, dans le style ‘Big Little Lies’“De plus, Roca dit que le téléspectateur pourra” apprendre beaucoup des États-Unis, car il s’agit d’un itinéraire différent de ce qui se fait habituellement “.

