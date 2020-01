Nous avons les premières images de James Bond: No Time to Die

Avec la première de No Time to Die qui se rapproche, les premières photos de la quasi-totalité du casting ont été filtrées dans cette aventure de l’agent 007. Avant la fin de l’année dernière, nous avions également une bande-annonce épique qui montrait Daniel Craig pour la dernière fois en tant que James Bond. Comme l’acteur l’a dit, ce sera la dernière fois qu’il incarnera le célèbre espion.

Il ne reste pas grand-chose pour la première de James Bond: No Time to Die, mais beaucoup de choses sur le film restent un mystère. Par exemple, nous savons que l’aventure sortira l’agent 007 de sa retraite et qu’il sera accompagné d’un autre agent incarné par Lashana Lynch. En dehors de cela, nous ne savons pas grand-chose sur l’histoire. Mais cela ne nous empêche pas d’apprécier les premières photos du film qui nous donnent un petit aperçu de ce qui nous attend dans cette aventure épique.

No Time to Die sortira en salles le 10 avril 2020.

.