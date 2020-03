“Nous avons mis Paquita dans une impasse, à la limite de l’improbable”

Les adieux de l’acteur Ricardo Gómez ont marqué un avant et un après dans ‘Cuéntame COMMENT C’EST ARRIVÉ’. La fiction de Televisión Española et Ganga Producciones a dû être recyclée et réinventée, encore une fois, pour faire face à cette grande perte. Carlos Alcántara était la voix et l’âme d’une série orpheline. C’est ainsi qu’a commencé le grand défi de faire face à la vingtième saison pour l’équipe de rédaction.

Joaquín Oristrell, coordinateur du scénario de «Cuéntame»

FormulaTV s’est entretenu avec Joaquín Oristrell, le coordinateur du scénario des quatre dernières saisons de la fiction, pour connaître les tenants et aboutissants de ce redémarrage et les dangers qu’il a engendrés. “Il n’était pas très clair que la série avait une vie au-delà de Ricardo, c’est pourquoi nous avons proposé une telle histoire centrée sur le couple plus âgé”, explique-t-il. De cette façon, l’idée est née de concentrer l’intrigue sur le divorce de Mercedes (Ana Duato) et Antonio (Imanol Arias), l’épicentre de la famille Alcántara.

Au-delà de cette crise, la saison 20 marque le départ de Paquita, le personnage qu’Ana Arias incarne depuis 16 ans dans la série. La Loba de San Genaro clôture son histoire avec un mariage hâtif avec Venancio (Pep Ambròs), laissant le complot de la mafia et le meurtre en état de légitime défense à résoudre. Le départ du personnage était-il nécessaire? Nous en avons discuté avec Oristrell.

La saison 20 a signifié un redémarrage pour ‘Cuéntame’ après le départ de Ricardo Gómez, quel équilibre faites-vous?

Je pense que ça a été une saison qui a fonctionné. Il n’était pas prévu dans l’imaginaire collectif qu’un couple comme Mercedes et Antonio parviendrait à une situation aussi dramatique que le divorce. Je pense que c’était un jeu risqué, un grand défi et je pense que nous l’avons surmonté. Le public ne nous a pas abandonnés, cela l’a intéressé et il lui a semblé que c’était une intrigue qu’il pouvait suivre et je pense que c’est fondamentalement la chose la plus importante de la saison. Il y a aussi eu des changements comme la sortie de la garde-robe du personnage d’Inés, tout le thème professionnel de Toni, l’émancipation de María, Herminia avec ses astuces pour tenter de sauver le couple … Il y a eu des choses secondaires, mais fondamentalement l’histoire est la changement de partenaire principal.

La marche de Carlos a-t-elle contribué à vous réinventer avec les structures narratives, maintenant elles ne sont plus si liées à sa voix off?

Non. Je pense que lorsque Ricardo Gómez a décidé de vivre sa vie (avec tous les droits du monde), nous nous sommes demandé ce que nous allions faire avec “Dis-moi comment ça s’est passé”. Il n’était pas très clair que la série avait une vie au-delà de Ricardo. Par conséquent, nous avons proposé une telle histoire centrée sur le couple plus âgé. Nous avons vu que nous devions mettre en place une intrigue solide afin que, d’une manière ou d’une autre, sans perdre la mémoire de Carlos parce qu’il est toujours présent dans les conversations de la famille, nous ne resterions pas vides de contenu. ‘Cuéntame’ est une série qui résiste très bien aux fuites, car il a été démontré que pratiquement tous les enfants ont eu des absences et la série s’est poursuivie.

Mercedes et Antonio dans la saison 20 de ‘Cuéntame’

Pensez-vous que seul un complot affectant directement le noyau familial pourrait sauver cette absence de Carlos?

Oui, parce qu’en réalité «Cuéntame» ce qui intéresse les gens, c’est essentiellement la famille Alcántara et l’histoire de l’Espagne, qui sont liées entre elles. Bien sûr, il y a un quartier autour et quelques grands personnages de soutien qui sont un peu le Colisée de cette famille. Mais ce qui excite vraiment les gens, c’est la famille qu’ils ont en quelque sorte fait sienne. En dehors du groupe d’audience, je pense qu’il y a un fort espace émotionnel qui couvre la famille.

A priori, l’intrigue de la séparation pourrait sembler répétitive après l’intrigue de la saison 15, mais vous l’avez dit d’une manière très différente, comment avez-vous proposé que ce soit pour se différencier des autres crises du couple?

Nous pensions que dans «Cuéntame», le sujet du divorce n’était pas bien dit et, surtout, nous sommes allés beaucoup aux effets secondaires: que se passe-t-il en cas de séparation? Non seulement les personnes touchées sont celles qui en souffrent et elles le portent de manières très différentes, mais tout ce qui les entoure, comme les enfants, les petits-enfants … Ensuite, cela nous a aussi permis un peu d’entrer dans le jeu des tensions sexuelles entre les deux personnages plus anciens, ce qui était difficile, car ce type de normalisation des deux personnages comportait également de nombreux risques. En revanche, nous y avons mis à la fois un rival et un rival de taille. D’une certaine manière, ces histoires d’amour avec d’autres personnes aident également. Je pense que ce qui fonctionne toujours, c’est que vous traitez un sujet et le traitez à fond, sans crainte, que vous le disséquiez et que vous cherchiez en quelque sorte dans la mémoire du spectateur des choses similaires. Vous devez faire preuve d’empathie avec le spectateur et lui faire sentir.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons Antonio avec une autre femme, mais Merche avec un autre homme. Cela vous a-t-il donné le vertige de franchir certaines lignes avec un personnage aussi emblématique que Mercedes?

Oui, c’est effrayant car vous ne savez pas très bien comment le public emmènera cette “mère d’Espagne” coucher avec un autre homme. Évidemment, cela a été dit de manière fluide, mais il nous a semblé qu’il était important qu’il y ait égalité à cet égard. Il est évident que Mercedes coûte beaucoup plus cher car le sujet du sexe est un sujet tabou. Ce n’est pas ce que nous recherchons, c’est autre chose, mais elle sait qu’elle doit passer par là. Je pense que tout est étourdi lorsque vous prenez des risques, mais si vous ne prenez pas de risques, cela n’en vaut pas la peine, car sinon, la série devient quelque chose que nous savons tous. Cette série a l’obligation, et donc survit, d’aller se réinventer, chercher, risquer et mettre les personnages dans des situations que le spectateur n’a pas en tête, ce qui les surprend. Je dis toujours que tant que nous sommes capables de surprendre nos followers, cela signifie que nous sommes vivants. Nous devons toujours surprendre ou nous serions enfermés là-bas.

Je comprends que lorsque ce divorce est soulevé, ce n’est pas un complot à court terme, avez-vous marqué quand vous voulez que cet arc de l’histoire soit fermé?

Et bien voilà. Nous travaillons déjà sur la prochaine saison, qui dans ce cas sera coordonnée par Alberto Macías, car je suis avec ‘HIT’. En principe, je ne ferai pas partie de l’équipe de rédaction la saison prochaine parce que je suis occupé avec la nouvelle série, mais cela ne veut pas dire que je peux revenir sur ‘Cuéntame’ car il reste encore quelques mois avant le début du tournage de la saison 21. temps et je rejoindrai probablement plus tard. Ce que je sais, c’est que les premiers scripts ont déjà été écrits et que la situation des deux personnages change quelque peu, mais le thème est toujours en vigueur. D’une manière ou d’une autre, il est résolu, mais pas à 100%.

Les scénaristes de la saison 20 de ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’ RTVE / Nuria Masiá

Pourquoi avez-vous choisi de ne pas étirer l’intrigue du placard d’Inés devant sa famille?

Dans le cas d’Inés, elle a toujours été une femme en avance sur son temps car elle a toujours été extrême. Elle précise toujours qu’il ne s’agit pas tant d’une sortie du placard que d’un engouement pour une personne du même sexe qui est différente. Elle ne porte pas le drapeau “Je sors du placard”, mais vit une histoire d’amour et essaie de raconter aux autres ce qui se passe, mais c’est difficile à comprendre. Nous étions très intéressés par la relation avec votre fils, en raison des effets secondaires: comme une décision qui est difficile pour vous, une fois que vous l’avez surmontée, d’autres choses arrivent et qui sont également difficiles à supporter. Cela pesait plus que l’histoire d’amour elle-même.

Il semble que vous commenciez à insinuer que Santi, le fils de Toni et Juana, pourrait être gay …

Eh bien, ce n’est toujours pas clair. Pour commencer, c’est un garçon qui a une meilleure relation avec les filles qu’avec les garçons, ce qui ne signifie pas exactement qu’il y va. C’est un garçon avec une sensibilité particulière, il n’est pas aussi formel qu’Oriol, il est un peu plus indiscipliné, plus révolutionnaire, il est allé à une manifestation … C’est un “hood boy” que je dis. Il a un nœud de sentiments là-bas et c’est une personne qui, quand il grandit, si nous continuons, l’idée est que le personnage a un conflit avec lui-même, non pas parce qu’il est gay, mais envers son identité.

J’imagine que l’intrigue d’Inés et son nouveau partenaire sera l’un des intrigues d’arc de ce personnage dans la saison 21, non?

Oui, ce complot va se poursuivre, mais cela ne signifie pas qu’il reste institutionnalisé. Dans «Cuéntame», les choses bougent et aiment aussi. Bien que je ne sois pas très au courant de ce qui se fait, je ne parierais rien sur quoi que ce soit. ‘Cuéntame’ et sa réinvention caractéristique est toujours à la recherche. Ce que nous essayons toujours, c’est de ne pas aller à l’encontre des personnages, de ne pas leur faire faire des choses qu’ils ne pouvaient pas faire. Nous essayons de rendre tout ce qu’ils font cohérent et plausible, aussi bizarre ou étrange que cela puisse paraître. Les personnages sont défendus par des acteurs qui sont très bons et qui ont un caractère très interne et nous sommes très clairs que nous devons toujours faire des choses cohérentes.

Les frères Alcántara dans la saison 20 de ‘Cuéntame’

Cette saison, nous avons également connu un saut temporaire avec un changement d’actrice pour le personnage de Maria, passant de Paula Gallego à Carmen Climent, pensez-vous que ce changement d’âge pour les intrigues en valait la peine?

Il est également étroitement lié à la question du divorce, il nous semble qu’il vaut mieux le prendre dans la vision d’une adolescente plus âgée, 18 ou 19 ans, qu’une petite fille. Ensuite, nous avons également voulu qu’il y ait plus d’histoires, comme l’amour avec le professeur, le dilemme de savoir s’il quitte la maison ou non … Cela semblait être un moyen d’échapper aux adieux de Carlos et de pouvoir sauter. C’était une sorte de fuite en avant qui nous a permis de changer de style avec des structures de script plus complexes. Je pense que dans la prochaine saison, il y aura aussi une partie de cela, en cherchant non seulement dans le script, mais dans la structure elle-même pour les formules les plus modernes pour continuer à raconter la série.

L’un des chapitres les plus émouvants de la saison a été celui de “Herminia Forever”. Le simple fait de voir la grand-mère en danger génère une énorme angoisse pour le spectateur et pour la famille Alcántara elle-même. Avez-vous déjà pensé à une issue possible pour Herminia?

Non, nous n’avons pas en tête d’utiliser “l’effet Chanquete”. Nous avons de la chance que María Galiana soit une femme à la santé enviable et apprécie beaucoup son travail. En principe, nous avons la grand-mère parce qu’elle est un cheval gagnant dans la série. La plupart des gens qui nous suivent aiment les histoires de grand-mère. D’après le scénario, il n’y a pas une telle idée, bien qu’il y aura toujours un moment où grand-mère sera mise en danger et les téléspectateurs souffriront. Ce qui se passe, c’est qu’il y a ensuite la vie des acteurs et j’espère que María continue de jouir d’une santé splendide qui lui permet de travailler huit heures par jour.

Le mariage de Venancio et Paquita dans ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

Ana Arias fait ses adieux à la série dans le dernier chapitre de cette vingtième saison. Comment avez-vous envisagé de fermer le personnage avec toutes les parcelles qu’il avait ouvertes?

Paquita est un peu comme le personnage de Carlitos, qui part mais avec notre idée qu’il peut revenir à un moment donné. Sa participation à cette saison a été très faible car je pense que nous l’avons mise un peu dans une impasse. Nous avons ressenti le besoin pour le personnage, s’il revient, de se rafraîchir. Parfois, lorsque vous cherchez des intrigues pour que les personnages ne restent pas vides, les écrivains vont dans des jardins où vous emmenez les personnages dans un endroit étrange. Personnellement, il me semblait que Paquita était presque à la limite de l’improbable, il fallait se reposer un peu. De plus, c’est également par décision de l’actrice. Si à un moment donné son retour est prévu, je veux qu’elle revienne avec son essence habituelle, sans avoir besoin de la mettre dans ce genre de cirque où on la met.

Quand votre départ a-t-il été notifié? Est-ce la fin prévue pour le personnage cette saison?

Quand Ana Arias nous a communiqué sa décision, parce qu’elle avait d’autres projets, nous avons pensé à faire un dernier chapitre très axé sur le personnage. Paquita avait eu une petite présence au cours de la saison et, au moins, nous voulions qu’elle soit l’intrigue de cette fin. Nous avons pensé que c’était une belle façon de dire: “Paquita, tu le mérites.”

Le dernier chapitre de la saison 20 ne tire pas Paquita, on voit juste comment il se marie. Avez-vous pensé à lui dire ce qui lui est arrivé et où elle se trouve dans la prochaine saison?

C’est tout un peu à voir. Nous avons des personnages qui sont un peu perdus et qui reviennent, il y a des personnages que nous récupérons, c’est une très longue saga … Avec Paquita une partie de cela peut arriver.

En parlant de récupération de personnages, avez-vous déjà pensé à revenir au personnage d’Ana Allen?

À un moment donné, je pense qu’il a été parlé, avant même son apparition dans «Paquita Salas». Je ne sais pas s’il pourra revenir la saison prochaine. J’ai participé aux quatre dernières saisons et je n’avais aucun souvenir du personnage d’Ana Allen, comme l’ont fait les autres écrivains du début. Ce n’était pas un personnage qui me semblait particulièrement important à récupérer.

Et la question qui ne peut jamais être manquée, sommes-nous proches de la fin de «Cuéntame»? Y a-t-il des idées pour clore la série?

Des idées de fermeture que nous avons chaque année. Lorsque vous créez une saison, vous pensez toujours qu’ils ne nous suivent plus, que le public n’est plus le même … Notre idée est que le jour où nous devons dire au revoir, nous le disons le visage haut, pas avec le sentiment que nous ont jeté. Nous essayons toujours de détecter comment le public suit les choses. Nous sommes très surpris par les données d’audience car il existe désormais de très bonnes séries comme «Live without permission» ou «The people». De nombreuses séries sont sorties et nous y sommes. Quand vous voyez des gens le suivre, il est très difficile de penser à la fin. Bien que, pour ma part, j’aime toujours clôturer les saisons avec une fermeture pour que la fin, se ferme quelle que soit la saison, va bien. C’est aussi que «Cuéntame» a cette fonction de service public pour se souvenir de notre histoire et comment il a ce mélange de faire une revue du pays, car il semble très approprié à la télévision publique. Si «Cuéntame» n’existait pas, une série similaire devrait être inventée afin de regarder en arrière et de voir comment nous sommes maintenant. Les deux choses se rejoignent, en font une série fictive avec une revue historique.

Quelle serait la fin parfaite pour vous?

Il ferait toujours une fin positive et non dramatique, il ne déchirerait pas. Conservez l’essence de la famille Alcántara, qui sont des gens très durs, durs, qui ont des discussions amères, qui ne sont pas la famille Telerín, mais qui ont la capacité de se réunir autour d’une paella et de parler. Donc, comme je pense que cela définit l’Espagne, que nous devons parler beaucoup et que nous devons parler plus et que lorsque nous ne parlons pas, les choses vont mal pour nous, parce que je jouerais toujours cela. Puisque Cuéntame et la famille Alcántara sont le paradigme de notre pays, je crois que réunir des gens avec des idées si différentes autour d’une table et célébrer la nourriture pour moi serait la fin idéale. Nous l’avons fait mille fois, mais ce serait un de plus chargé de contenu et d’émotion.

Joaquín Oristrell avec le casting de ‘HIT’

Vous travaillez maintenant sur «HIT», une série que vous avez créée pour la télévision espagnole. Comment s’est passé le passage à une série complètement différente?

Ça pourrait être pareil. Si «Cuéntame» propose un aspect social à propos d’un regard sur le passé, le problème de l’éducation, où nous en sommes, que faire des enfants et des parents et comment vivre ce dialogue, nous a semblé important. ‘HIT’ est aussi une série assez rugueuse. Nous pensons que nous prenons le taureau par les cornes et nous parlons de choses qui nous concernent tous, pas seulement en termes d’éducation. Nous parlons de l’endroit où nous en sommes, des crises que nous traversons, de la façon dont le monde nous cause beaucoup d’anxiété, de la façon dont nous nous positionnons avec les écrans, de la façon dont nous vivons ce 21e siècle, très excitant mais aussi très complexe. Tout cela à travers le personnage de HIT, que je comparerais en quelque sorte avec le Dr House. C’est un type très spécial qui sort des normes dans sa façon d’enseigner, de vivre et de communiquer.

Sans être diffusé, il a déjà été comparé à «Merlí» et «Sex Education», cela a-t-il quelque chose à voir avec ces séries?

Je ne pense pas, ni avec «Elite». C’est une série qui parle beaucoup de l’éducation de manière divertissante. C’est plutôt vers le problème: nous en avons un et nous verrons comment le résoudre. Nous allons plonger en nous-mêmes, ce qui nous arrive, pourquoi nous vivons cette anxiété et cette douleur. Cet homme arrive dans une école où quatre voitures de professeurs ont été brûlées et il dit ensuite: “Cette école est infectée et nous devons la guérir”. C’est comme si c’était le coronavirus. Vous verrez où guérir et de quelle manière. Vous voyez ce qui arrive à la vie de chacun des neuf enfants: ce qui arrive à leur passé, à leurs traumatismes, à leurs désirs, à leurs espoirs … Et il est traité de manière très réelle et a un petit point de suspense . Comme avec «House» et la maladie, il avait un peu de suspense. C’était comme un diagnostic de Sherlock Holmes.

Il y a également beaucoup de critiques du système éducatif. Avez-vous eu des problèmes avec TVE pour critiquer le système lui-même?

Aujourd’hui, nous avons eu toute la liberté du monde, ce que j’apprécie beaucoup car ce n’est pas une série contemplative. C’est une fiction qui cherche la controverse, où non seulement l’éducation est parlée, mais aussi ce monde dans lequel nous vivons avec les postureos, les influenceurs, la pression des banques, la politique elle-même … Le site de ‘HIT’ Il s’agit d’une télévision publique et j’apprécie que la télévision espagnole ait le courage de diffuser cette série.

