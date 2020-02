Nous avons parlé avec Zach Woods et Rebecca Front sur l’avenue 5

HBO créé Avenue 5, une comédie de science-fiction qui marque le retour de Hugh Laurie à la comédie après être devenu mondialement connu sous le nom de Dr House. La série raconte l’histoire de l’équipage du croiseur spatial Avenue 5 qui, en raison d’un dysfonctionnement des systèmes, perd son cours et ce qui était prévu comme des vacances tranquilles deviendra un voyage stellaire épique pour retourner sur Terre.

L’Écossais Armando Iannucci, nominé aux Oscars et lauréat d’un Emmy Award ou BAFTA, est le créateur de cette nouvelle comédie spatiale. Nous avons vu quelques chapitres de cette première saison et nous ne pouvons que vous dire que c’est hilarant. La série nous renvoie immédiatement à de grands classiques comme Red Dwarf, mais avec beaucoup plus de personnages (tous très bien écrits). Les situations vécues par l’équipage en essayant de contrôler les passagers sont très drôles et en savoir plus à ce sujet

HBO nous a permis d’interviewer deux de ses protagonistes, Zach Woods et Rebecca Front, qui jouent l’ennuyeuse Mme Karen Kelly et l’extravagant Matt.

Spaghetti Code: Que pouvez-vous nous dire sur vos personnages?

Rebecca Front: Karen Kelly est une femme qui aurait dû diriger une grande entreprise multinationale. Si le monde avait raison, Karen Kelly serait en charge de tout, c’est une femme qui le peut. Quand elle a rencontré son mari, il gagnait beaucoup d’argent, alors il a cessé de travailler et a fondé une famille, mais je pense qu’il a élevé sa famille comme s’il était une entreprise multinationale. Elle est incroyablement efficace et peut effectuer plusieurs tâches comme personne d’autre.

Dans sa tête, elle est la personne physique pour faire face à la crise de l’avenue 5, mais pour tout le monde, elle n’est pas cette personne car elle n’a aucune autorité et n’est même pas destinée à être là! Ils pensent que c’est une grande bouche sur un vaisseau (spatial); Elle pense qu’elle est la seule personne capable de gérer la crise. Est-ce utile en cas de crise? Sans trop de spoilers: Non.

Zach Woods: Matt est le chef des services à la clientèle sur le navire et est un nihiliste amical; Quelqu’un qui croit que puisque nous traversons tous une obscurité vide infinie, il vaut mieux ne pas être un imbécile et essayer d’en profiter. En essayant de faire du bien aux gens, leur intention est bonne et leur exécution est catastrophique. Il a un réel appétit pour l’incertitude et la folie, et c’est une caractéristique horrible pour quelqu’un dans l’industrie du service à la clientèle parce que les gens viennent à lui pour le rassurer et tout ce qu’il peut offrir, c’est son émotion dans les circonstances.

Il y a une citation de RuPaul, “Nous sommes tous nés nus, le reste traîne juste” et je pense que Matt en est conscient. Les pièges de la civilisation ne signifient vraiment rien, alors quand tout cela commence à s’effondrer et révèle une réalité plus authentique et étrange, il dit: “Oh, enfin.”

Code de spaghetti: Qu’est-ce qui vous a attiré sur l’avenue 5?

Rebecca Front: C’est toujours excitant lorsque vous recevez l’appel d’Armando. J’ai reçu ce message qui disait: «Je fais quelque chose, ça se passe dans l’espace. Voulez-vous venir jouer? J’ai appelé mon agent et lui ai dit: “Au fait, je fais ça, je ne sais pas quand ça va commencer, ça pourrait être à tout moment dans la prochaine décennie, mais je le fais.”. Si vous travaillez avec Armando, vous savez que ce sera bien.

Zach Woods: Armando m’a donné mon premier emploi dans un film, In the Loop (2009). Je n’avais jamais été au cinéma auparavant et je me souviens avoir traversé Londres brumeux avec gratitude et excitation, j’ai passé le meilleur moment. Il m’a envoyé un avant-projet de scénario et l’une des choses que j’ai vraiment appréciées était son audace. Quand je lui en ai parlé pour la première fois, il avait un regard diabolique, ses yeux étaient fous. Il se déplace très rapidement et très étrangement. C’était excitant de voir un spectacle qui mettait de côté le rythme conventionnel. D’ailleurs, j’avais vu The Thick of It et j’étais un grand fan de Rebecca Front. C’est excitant quand on admire quelqu’un de loin et qu’on monte sur scène avec lui.

Woods dit que travailler avec Armando Iannucci est unn processus “incroyablement collaboratif” bien qu’il soit un “créateur hyperspécifique à son goût”. «Il n’a aucune ambivalence sur ce qu’il aime et n’aime pas, et il est également très inclusif. Vous sentez que vous êtes entre de bonnes mains », explique l’acteur.

Rebecca Front: C’est vrai. C’est un gars incroyablement gentil, donc il est ouvert aux suggestions de tout le monde. Je suis très prêt à ressentir: «Je ne devrais pas vous donner d’idée pour le moment parce que ça va probablement sembler stupide», mais je ne me sens jamais comme ça en travaillant avec Armando. Vous savez toujours que vous serez entendu correctement. Vous ne jetez jamais rien en face. C’était une atmosphère d’émotion. Au début, lors des répétitions, nous avons remarqué que même s’il y avait une scène dans laquelle nous n’étions pas, nous aimerions nous voir. Vous apprenez beaucoup en observant la façon dont les gens travaillent.

Zach Woods: Un jour, nous répétions et quelque chose ne fonctionnait pas et la scène ne se sentait toujours pas bien, et Armando s’est arrêté et est resté silencieux pendant un moment. Il s’est simplement assis et a réfléchi. En tant qu’acteur, vous sentez que vous êtes entre de si bonnes mains lorsque vous savez que quelqu’un a une réelle confiance, pas la bravade d’avoir toujours la réponse, de se sentir incertain et de ne pas savoir jusqu’à ce qu’il le sache.

Code Spaghetti: Avez-vous basé votre personnage sur quelqu’un en particulier et comment vous êtes-vous préparé?

Rebecca Front: Kris Jenner! Je suis un grand fan du Kardashian. Les gens disent toujours: “Non, vraiment, tu ne vois pas The Kardashians?” Oui, je le vois vraiment et je l’adore. Ma fille m’a attiré là-dedans. Au début, j’étais très moqueur, mais maintenant je suis complètement fan. Je pense que Kris Jenner est incroyable. Elle est une création extraordinaire et j’aime tout en elle. Je me souviens avoir parlé au téléphone de ses cheveux, de son maquillage et de ses costumes, et toutes les personnes à qui j’ai parlé ont dit: «Connaissez-vous Kris Jenner?» Ma fille m’a envoyé un SMS avec une photo d’une de ses tenues dans un à ce moment-là, j’ai supposé qu’ils avaient déjà acheté tous mes costumes pour le spectacle. Je les ai envoyés juste parce que je pensais que c’était une photo brillante, et le lendemain, je suis entré dans ma caravane et là, elle était suspendue. Elle était mon inspiration et je l’aime. Pouvons-nous nous assurer que Kris Jenner le sait? Je veux vraiment la rencontrer.

Zach Woods: J’ai regardé un documentaire sur le personnel des navires de croisière et lu un livre sur le service client de Ritz Carlton. Le département des costumes en était tellement fou. Je leur ai dit: “Je pense que Matt s’habille un peu comme Leonard Cohen”, et ils ont réussi à trouver un uniforme, un costume à gros revers et une taille plus haute, c’est un clin d’œil à cela.

Spaghetti Code: Quelle est la scène dont vous vous souvenez avoir filmé qui a été mémorable?

Rebecca Front: Il y a une scène avec moi et Hugh Laurie (qui joue le capitaine Ryan Clark) dans une cabine de luxe où il révèle ses limites et soudain la réalité de ce qui se passe frappe Karen. C’était une de ces scènes où il a fallu un certain temps aux écrivains pour sentir qu’ils avaient réussi. Il a été réécrit le jour du tournage, nous avons donc dû apprendre le nouveau script rapidement, mais parfois cela donne quelque chose d’incroyable.

Zach Woods: Dans de nombreux épisodes, le principal compagnon de la scène de Matt est une foule. Je n’avais jamais fait un travail comme celui-là auparavant dans lequel vous essayez de diriger tout un groupe de personnes, mais cela ne fonctionne pas! Donc toutes ces scènes de foule étaient vraiment amusantes. À la fin de la saison, Matt a un changement philosophique en réaction à un événement traumatisant. Chaque fois que vous pouvez contredire le schtick établi de votre personnage, ajoutez un véritable sentiment d’humanité.

