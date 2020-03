“Nous devons choisir qui voir” Paroles d’un médecin de la zone rouge du coronavirus en Italie

“Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe ici”

Il s’appelle Christian Salaroli, il est médecin anesthésiste réanimateur qui travaille à Bergame, zone 0 du coronavirus en Italie. Il a fait des déclarations sur l’urgence dans le pays. L’Italie est le premier pays à prendre des mesures complètes contre l’épidémie de COVID-19 et ils ne gardent que des magasins dédiés à la vente de produits de première nécessité. Actuellement, la liste des infections dans ce pays est de 15 000 et un peu plus de 1 000 patients morts.

Le témoignage de cet anesthésiste est celui qui a provoqué le choc. »Il est décidé en fonction de l’âge et de la santé. Certains d’entre nous, médecins inexpérimentés ou nouveaux arrivants, sont dévastés … Restez à la maison. ” Dans une interview, Salaroli a donné des détails sur le travail qu’ils font à l’hôpital de Bergame. Il est l’un des médecins de première ligne qui lutte contre l’épidémie de COVID-19.

«Ils ne peuvent pas imaginer ce qui se passe ici. Nous choisissons qui traiter et qui ne pas traiter en fonction de l’âge et de la santé. Comme dans toutes les situations de guerre “, at-il dit. Les patients les moins graves sont sortis pour pouvoir récupérer à domicile et avoir de l’espace pour ceux qui sont vraiment sérieux. La décision de savoir qui entrer et qui n’est pas prise dans un délai ne dépassant pas 48 heures.

“Malheureusement, il existe une disproportion entre les ressources hospitalières, les lits de soins intensifs et les personnes ayant des besoins critiques, tous ne sont pas intubés”, a déclaré Salaroli. “Beaucoup de mes collègues souffrent de cette situation. Ce n’est pas seulement la charge de travail, mais la charge émotionnelle, qui est dévastatrice. J’ai vu des infirmières pleurer avec trente ans d’expérience, des personnes souffrant de dépression nerveuse qui tremblent soudainement. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans les hôpitaux. ” L’anesthésiologiste a conclu en exhortant la population à rester à la maison et à attendre que l’épidémie soit passée.

“Reste à la maison, je ne me lasse pas de le répéter. Je vois beaucoup de gens dans la rue. La meilleure réponse à ce virus est de se promener dans la rue. Ils ne peuvent pas imaginer ce qui se passe ici. » Ce réveil est également une recommandation.

Si vous êtes dans une ville avec des épidémies de ce virus, il est préférable de ne pas côtoyer de trop grands groupes de personnes. Partagez la note afin que plus de personnes prennent vos précautions.

