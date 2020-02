Nous devons parler de l’inconnu mystérieux – HITC

Le public a parcouru I Am Not Okay with This et cherche à avoir la fin expliquée après un puissant cliffhanger.

Qu’obtiendriez-vous si vous mettiez Stranger Things, Sex Education et The End of the F *** ing World dans un mélangeur?

Oui, c’est à peu près comme ça…

I Am Not Okay with This est enfin arrivé sur Netflix et a jusqu’à présent traversé une tempête absolue avec le grand public. Si vous aimez l’un des spectacles susmentionnés, nous imaginons que vous avez également beaucoup à admirer.

Les influences peuvent être assez facilement expliquées lorsque vous dites qu’il a été produit par 21 Laps Entertainment (Stranger Things) et co-créé par Jonathan Entwistle (directeur de The End Of The F *** ing World). En plus des similitudes avec celles-ci, il y a un tas de références de films des années 80 que vous serez ravi de repérer tout au long.

Le conte raconté était là cependant, car il est basé sur le roman graphique de Charles Forsman du même nom. Avec seulement sept épisodes assez courts à aborder, la série s’est avérée une frénésie facile et rapide, mais à mesure que les crédits avancent et que la saison se termine, la discussion commence.

Je ne suis pas d’accord avec cette fin: l’étranger mystérieux

Une présence récurrente exigeant notre attention est le harceleur qui semble rester attentif à Syd.

Nous apercevons le personnage à la fin du quatrième épisode à la suite de l’incident du bowling. Cependant, notre protagoniste n’est pas plus sage et l’étranger disparaît énigmatiquement.

Ce n’est que plus tard, à la bibliothèque, qu’elle le retrouve. Il lui fait tellement peur qu’elle vit un autre épisode inquiétant et se met KO. Ici, elle est convaincue que quelqu’un la suit, avec un tourbillon de motifs se présentant.

Alerte en tout temps, les choses semblent s’améliorer et elle ne le revoit plus… jusqu’au tout dernier épisode. Après le retour, nous voyons la figure invoquée derrière elle, bien que nous ne voyions pas réellement son visage. Quand elle lui demande si elle doit avoir peur, il nous assure qu’elle «devrait plutôt avoir peur… commençons.»

Avec Echo & the Bunnymen’s ‘The Killing Moon’ accompagnant les visuels – évoquant Donnie Darko avec les visuels de Carrie – c’est une scène élégante et frappante, mais comment l’expliquer?

Opinion: Je ne suis pas d’accord avec cette fin expliquée

Qui est cet homme sera sûrement expliqué lors de notre réunion avec Syd dans la saison 2, cependant, il existe un certain nombre de façons dont nous pouvons aborder les résultats potentiels en ce moment.

La façon dont il apparaît comme à l’air libre suggère qu’il pourrait être une sorte d’apparition fantomatique. Cependant, à en juger par ce que nous savons de la série, il est beaucoup plus probable que cet étranger possède une superpuissance. Serait-ce son père? Plus tôt dans la série, nous apprenons qu’il était lui aussi doué.

Là encore, il était également paranoïaque que quelqu’un le traquait, ce que la fin permet sans doute de confirmer n’était pas suspect, mais un fait. C’est peut-être un cycle, dans lequel ceux qui ont des pouvoirs sont en proie; ce pourrait être le même homme qui a traqué son père.

Personnellement, nous pensons qu’il est plus probable que ce soit l’homme qui ait suivi son père plutôt que son vrai père. Si tel est le cas, la signature de “commençons” est encore plus intéressante. Cela suggère fortement qu’il est sur le point de raconter des détails faisant partie intégrante du récit à venir, mais cela ne semble pas non plus menaçant. Plutôt que d’être là pour nuire à Syd, peut-être qu’il a réellement besoin d’elle – que ce soit pour le meilleur ou pour le pire reste curieux.

Je ne suis pas d’accord avec ça: nous sommes prêts à commencer!

Quand il dit “ils devraient être” effrayés, nous nous attendons à ce qu’il présente la menace qui figurera en bonne place dans la saison 2. Peut-être que ce sera le méchant … ou, peut-être qu’il est le méchant, souhaitant recruter Syd pour l’aider. Il y a toujours la possibilité qu’il ait eu besoin de l’aide du père de Syd et qu’il se soit suicidé plutôt que d’être utilisé comme un instrument du mal.

C’est excitant de réfléchir au résultat qui sera le cas, mais si nous devions deviner, nous dirions que le harceleur est là pour tromper Syd en l’aidant.

Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de voir ce qui se passera ensuite!

Dans d’autres nouvelles, Call the Midwife revient pour en savoir plus.