Nous devons tous trouver notre raison de mourir

La mort est l’une des plus grandes craintes auxquelles l’humanité est confrontée. La fin de vie génère un tel degré d’incertitude que, tout au long de notre histoire, nous avons été contraints de spéculer sur ce qui se passera, ce qui sera de l’autre côté de la lumière ou qui sera là pour nous recevoir et nous abriter. Nous devons savoir et savoir, mais le mystère qui nous accompagnera toujours est ce qui se passe après la mort. Et c’est précisément ce qui donne un sens à la vie.

Kristen Bell, William Jackson Harper, Ten Danson et D’Arcy Carden dans ‘The Good Place’

«The Good Place» s’est achevé par un magnifique chapitre où il donne une réponse à cet au-delà dont nous avons tous fantasmé, à cette vie éternelle à laquelle beaucoup voudraient aspirer car penser à ne pas vivre génère une grande anxiété. Les séries qui traitent de ce qui se passe après la vie présentent généralement leur propre scénario et solution, mais n’avancent pas au point de s’interroger si vivre pour toujours est ce que nous voudrions vraiment. Michael Schur réussit et, en plus, donne un enseignement qui peut être appliqué dans notre existence.

Schur est devenu un véritable architecte dans le plus pur style du personnage qui porte son nom dans la série. Pendant quatre saisons, il a construit une fiction qui, de plus en plus, a été assez solvable. Les deux premières saisons ont été très puissantes, notamment en raison des rebondissements surprenants qui l’ont renversé dans un principe établi. Et bien que le troisième ait pris du retard en perdant une certaine essence, il a été canalisé le long d’un chemin qui s’est poursuivi au quatrième et dernier. Leurs hauts et leurs bas finissent par se justifier en maintenant une direction claire, car il n’a jamais déraillé vers une trajectoire qui ne lui appartenait pas, mais son histoire du début à la fin est restée claire. Et au final la série est comme la vie: vous avez des moments meilleurs et pires, mais l’important est le goût dans la bouche quand vous en arrivez au bout.

La mort comme sens de la vie

Pendant quatre saisons, Eleanor, Michael, Chidi, Tahani, Jason et Janet ont cherché des moyens de donner un sens à l’existence humaine avec un système de points qui était efficace et où les gens pouvaient être évalués équitablement. Cependant, que se passe-t-il lorsque vous réussissez l’examen et obtenez le bon côté? La vie éternelle vous attend, mais rien ne donne suffisamment d’émotion au fait de vivre. Vivre en vaut la peine parce que nous mourons, parce que ça finit. C’est comme si on gardait le sapin de Noël toute l’année, ce serait sans émotion que décembre viendrait et quand le mettre. Nous vivons avec intensité ce que nous aimons parce que nous savons qu’il n’est pas éternel et qu’il s’épuiseraC’est pourquoi la fin de “ The Good Place ” est si exceptionnelle, car elle déclare que la vie éternelle n’est pas la solution et qu’en fin de compte, en tant qu’êtres humains, nous nous ennuierions de savoir que nous avons tout le temps du monde à vivre.

Eleanor embrasse Tahani sous le regard de Janet sur «The Good Place»

Pour cette raison, et témoin de la paresse avec laquelle ils passent leurs journées au Good Place les plus chanceux, Michael et sa compagnie se rendent compte que un objectif est nécessaire pour savoir que votre existence a une fin lorsque vous vous sentez épanoui et que vous avez atteint tous vos objectifs. L’au-delà soulève l’opportunité d’accomplir tout ce qui restait en attente, surtout si vous n’avez pas eu la chance de vivre jusqu’à ce que vous soyez satisfait de votre passage sur Terre, mais sachant que, lorsque vous commencez à sentir qu’il ne vous reste plus rien de quoi profiter pleinement, vous pouvez franchir la porte en paix.

La dernière leçon vitale

Depuis quatre ans, «The Good Place» nous donne une leçon de vie après l’autre, surtout dans sa dernière ligne droite, où il a acquis un point plus philosophique. Il grandit et évolue en tant qu’être humain, apprenant la philosophie et mettant ses connaissances au service du public. Il a depuis longtemps cessé d’être une sitcom pour innover en présentant des situations comiques tout en essayant de faire extrapoler ce qui s’est passé dans leurs intrigues aux spectateurs qui ont suivi ce qui est arrivé à leurs personnages. Et il l’a fait avec maîtrise, combinant le rire avec cette crevaison au cœur car nous comprenons un peu mieux nos propres préoccupations.

La fin de «The Good Place» vous secoue et vous casse à l’intérieur pour la véracité avec laquelle il raconte ce que c’est que d’être proche de la mort d’une manière ou d’une autre, et c’est qu’il reflète parfaitement ce que signifie perdre quelqu’un que vous aimez. Cependant, et même si ça fait mal aussi colorant espérons la dernière étape à mort. Les personnages ont trouvé leur raison de mourir après s’être sentis complets et il ne devrait pas y avoir de sentiment plus satisfaisant dans la vie que de se rendre compte qu’il est déjà là, que vous avez réussi à faire tout ce que vous vouliez et à être la meilleure version de vous-même à laquelle vous pourriez aspirer.

Eleanor et Chidi dans «The Good Place»

Mais pas seulement le moment où vous savez qu’il est temps de partir, mais surtout ce moment où vous vous rendez compte que vous devez laisser partir la personne que vous aimez. Eleanor apprend cette dure leçon en comprenant que Chidi doit partir et qu’elle n’est pas une raison pour le retenir. Et il est plus difficile de laisser les autres aller le faire, car nous sommes égoïstes par nature. Cependant, le personnage de Kristen Bell apprend la leçon et découvre qu’aimer précisément, c’est laisser la personne que vous aimez être heureuse de ses décisions.

C’est la première leçon que nous apprenons dans le dernier épisode de la fiction NBC, mais pas la seule. Eleanor voit comment ses amis ont trouvé un moyen d’être heureux à sa manière, soit en poursuivant ses rêves soit en partant pour toujours, et elle commence à réaliser les siens. Il ne fait aucun doute qu’Eleanor est, avec celle de Ted Danson, le personnage qui a le mieux évolué ces dernières années. Finie cette égoïste femme de l’Arizona qui ne cherchait que son propre avantage. Eleanor dédie son dernier Jeremy Bearimy à vivre pour les autres, trouver un moyen pour Michael d’être humain et pour Mindy St. Claire de sortir de ce terrain d’entente.

Eleanor devient synonyme de générosité dans son dernier tronçon et c’est cette même gentillesse qui lui fait réaliser qu’elle se sent déjà épanouie. C’est cette même gentillesse qui met une touche finale pleine d’espoir à l’humanité avec la scène qui clôt la série. L’important n’est pas vraiment de gagner une place au bon endroit avec vos bonnes actions, mais d’aider à rendre le monde meilleur. Chaque bonne action en amène une autre et, à la fin de cette vie qui nous fait peur de finir, ce que nous chercherons, c’est de sentir que nous avons fait tout le bien qui était entre nos mains et que nous avons rempli le monde qui nous entoure d’amour. J’espère que nous pourrons tous évoluer comme ces six personnages et nous sentir épanouis lors de notre dernier jour de vie.

