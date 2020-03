“Nous en avons parlé”: Jason Blum est ouvert à l’idée de faire un film “Halloween Horror Nights”

Étant donné la popularité de l’événement annuel, il est un peu surprenant que nous n’ayons pas déjà vu un Halloween Horror Nights long métrage en quelque sorte. Un tel projet pourrait vraisemblablement soit adapter un labyrinthe original d’Halloween Horror Nights, soit peut-être même se concentrer sur un groupe de visiteurs du parc terrorisés lors des Halloween Horror Nights, mais rien n’est en préparation pour le moment.

Cela étant dit, Collider vient de demander Jason Blum sur la possibilité de transformer Halloween Horror Nights en un film d’horreur, et Blum a révélé que c’était quelque chose à quoi il pensait.

“Oui! Absolument! Nous en avons réellement parlé“, A déclaré Blum sur le site. “Nous n’avons pas tout à fait compris, mais il y a certainement un film dans Halloween Horror Nights quelque part. “

De nombreux films d’horreur de Blumhouse, dont Us, Happy Death Day et The Purge, ont été présents à Halloween Horror Nights au fil des ans, il serait donc très logique que Blumhouse soit la société derrière une adaptation de long métrage de l’année Événement Universal Studios. Mais il est important de noter qu’en ce moment, la conversation ici est purement hypothétique.

Comment transformeriez-vous Halloween Horror Nights en un film d’horreur?